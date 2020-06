Carey: „Vettel ist ein Held“

London.Formel-1-Boss Chase Carey (Bild) wünscht sich Sebastian Vettel auch über diese Saison hinaus in der Königsklasse des Motorsports. „Jemand wie er, der ein Held für so viele ist und so viel erreicht hat, da würde ich hoffen, dass er noch Rennen fährt, wenn er 60 ist. Aber letztlich ist das seine Entscheidung“, sagte Carey in einem Interview bei RTL. „Er hat sicher genug erreicht, aber es scheint, als hätte er noch immer Lust, sich in Wettkämpfen zu messen.“

Vettel (32) verlässt nach dieser Saison Ferrari. Der viermalige Formel-1-Weltmeister hat sich noch nicht zu seinen weiteren Karriereplänen geäußert.

Eine Ausnahmefigur

Carey würdigte Vettel als Ausnahmefigur. „Unsere Fahrer sind die hellsten Sterne, die hellsten Lichter, sie sind Helden. Die Fahrer sind diejenigen, die uns mit ihrem Mut und ihren Fähigkeiten begeistern“, sagte der US-Amerikaner. „Und wenn jemand vier WM-Titel holt, dann ist er ganz oben und gehört zu den größten Helden.“ dpa

