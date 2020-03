Corona überschattet den Start

Mannheim.In Silverstone feiert die Formel 1 im Sommer ihren 70. Geburtstag, kurz zuvor bestreitet Ferrari in Frankreich sein 1000. Rennen und der ewige Bernie Ecclestone wird 90 Jahre alt. Rund um die Formel 1 ist in diesem Jahr jede Menge Denkwürdiges geboten – und die Hoffnung auf eine endlich wieder spannende WM ist groß. Los geht es – Stand jetzt – am 15. März mit dem Großen Preis von Australien in Melbourne. Wir beantworten die wichtigsten Fragen rund um die Königsklasse des Motorsports.

Was sorgt vor dem ersten Rennen für die meisten Diskussionen?

Der Umgang mit dem Coronavirus. Während der Große Preis von China wegen der Epidemie verschoben wurde, soll das Auftaktrennen in Australien am 15. März mit Zuschauern stattfinden. Der Lauf in Bahrain findet hingegen ohne Fans statt. Noch nicht geklärt ist, ob der Premieren-Grand-Prix in Vietnam ausgetragen wird. Der Stadtkurs in Hanoi liegt nur rund 150 Kilometer von der Grenze zu China entfernt.

Abgesehen von Covid-19, welche Themen waren noch Aufreger?

Für große Empörung bei der Konkurrenz hat der Umgang des Weltverbandes FIA mit Ferrari gesorgt. Dem italienischen Rennstall wird vorgeworfen, dank Manipulationen am Motor die Leistung erhöht zu haben. Die FIA hat das untersucht, konnte aber nach eigenen Angaben keine Verstöße feststellen. Dennoch wurde mit Ferrari hinter verschlossenen Türen ein Abkommen getroffen, wie künftig mögliche Verstöße verhindert werden können. Die Augen gerieben haben sich die Teams, als Hamilton das Lenkrad seines Boliden auf den Geraden zu sich herangezogen und so die Reifen in einen besseren Winkel zur Piste gebracht hat. Dieser Kniff könnte für die Silberpfeile ein großer Vorteil werden.

Kann Sebastian Vettel Hamilton dennoch bezwingen?

Nach fünf gescheiterten Versuchen glaubt Vettel weiter an den Erfolg seiner WM-Mission. Allerdings geht Mercedes mit Weltmeister Hamilton und Vizechampion Valtteri Bottas erneut als großer Favorit in das Jahr. Ferrari will hingegen die richtigen Schlüsse aus den Fehlern der Vergangenheit ziehen. Und nicht nur die Italiener und der Rest der Konkurrenz, sondern auch viele Fans sehnen ein Ende der Langeweile herbei. „Ich bin immer zuversichtlich“, sagte Vettel. Auch Red Bull um Supertalent Max Verstappen will endlich wieder ganz vorn mitmischen.

Was ist in der Formel-1-Saison 2020 besonders?

Es wird ein Übergangsjahr ohne einschneidende Regeländerungen, aber die Weichen für die Zukunft werden gestellt. Ab 2021 gibt es ein neues Reglement inklusive erstmaliger Einführung einer Kostenobergrenze für alle Rennställe. Auch auf dem Fahrermarkt wird es spannend: Die Mehrfach-Champions Vettel und Hamilton sind für 2021 derzeit noch ohne Vertrag – und bei den Top-Teams gibt es freie Cockpits.

Welche Fahrer feiern 2020 ihre Formel-1-Premiere?

Nicholas Latifi aus Kanada ist der einzige Neuling. Der 24-Jährige erhält beim Traditionsrennstall Williams das Cockpit von Robert Kubica. Latifi fährt mit der Nummer sechs. In Esteban Ocon (23) gibt es einen Rückkehrer, der anstelle von Nico Hülkenberg bei Renault fährt. Der Franzose war bereits von 2016 bis 2018 in der Formel 1 aktiv.

Wie viele deutsche Piloten sind am Start?

Die Zeiten mit bis zu sieben deutschen Piloten wie 2010 ist längst vorbei – nach dem Aus von Nico Hülkenberg bei Renault ist Sebastian Vettel der deutsche Alleinunterhalter. Das hatte es zuletzt 1993 mit Michael Schumacher gegeben.

Gibt es wieder ein Rennen in Deutschland?

Nein, auch nicht als möglicher Ersatzort angesichts der drohenden Absage des China-Grand-Prix’. Die Zeit für den Ticketverkauf sei zu knapp, um wirtschaftlich erfolgreich sein zu können, erklärten die Verantwortlichen der Hockenheimring GmbH.

Wo ist die Formel 1 in diesem Jahr im Fernsehen zu sehen?

RTL überträgt bis zum Jahresende im Free-TV. Derzeit laufen Verhandlungen, wie es danach weitergeht. Auch Sky ist bis mindestens Ende 2020 dabei. Die Formel 1 bietet zudem eine eigene Plattform an, 7,99 Euro monatlich kostet das Komplettpaket auf F1 TV. (mit dpa)

