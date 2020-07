Die Sorge fährt mit

Spielberg.Als erster internationaler Sport hat die Formel 1 die Rückkehr geschafft, wenn auch nur im Notbetrieb mit strikten Hygieneregeln. „Das ist eine außerordentliche Leistung“, sagt Weltverbandspräsident Jean Todt, der selbst zur Inspektion nach Österreich gereist ist.

Bei aller Erleichterung über den gelungenen Neustart fährt die Sorge aber weiter mit. Wie lange kann das gut gehen mit der verordneten Selbstisolation im PS-Wanderzirkus, der bis Mitte Dezember noch mindestens 14 weitere Rennen aufführen will? Und kann die Formel 1 ihr wirtschaftliches Überleben trotz schwerer Einbußen und des Corona-Einbruchs der globalen Wirtschaft sichern? „Wir sind in einer absoluten Krisensituation“, sagt Mercedes-Teamchef Toto Wolff.

Fia-Präsident Todt rechnet mit „langfristigen Konsequenzen“ für die Formel 1. Auch die großen Hersteller seien betroffen, viele Menschen würden ihre Arbeitsplätze verlieren. Er hoffe aber, dass dies „in zwei, drei Jahren nur eine außergewöhnliche Erinnerung sein wird“.

Rettungspaket steht

Unter dem Druck der Pandemie hat die Rennserie ein Rettungspaket geschnürt. Die neue Budgetgrenze wurde für 2021 noch einmal deutlich gesenkt, die mit hohen Entwicklungskosten verbundene Reform des Regelwerks um ein Jahr auf 2022 verschoben.

Auf 81 Seiten hat die Fia die Richtlinien für die Rückkehr nach dem Corona-Stillstand festgeschrieben. Auf dem Red-Bull-Ring, der am nächsten Sonntag auch Gastgeber des zweiten Saisonlaufs sein wird, herrscht Maskenpflicht auch im Freien. Am Eingang wird Fieber gemessen, überall stehen mobile Spender mit Desinfektionsmittel. Alle Beteiligten sind streng in Untergruppen unterteilt, die auch nach Feierabend keinen Kontakt zueinander haben sollen. Das Abstandsgebot ist nur im Rennen auf der Strecke aufgehoben.

Die umfassende Testreihe vor dem Grand Prix in Österreich blieb ohne positiven Befund. 4032 Fahrer, Teammitglieder und Mitarbeiter seien überprüft worden, teilte die Formel 1 erleichtert mit. dpa

