Ein Aggregat für sieben WM-Rennen

Keine Heckfinne: Die Heckfinne ist verboten. Die Carbon-Platte führte von der Airbox bis zum Heckflügel. Aerodynamisch hatte sie Sinn und Zweck, optisch war sie gewöhnungsbedürftig. Ferrari hatte sie 2017 weiß lackiert, sie fiel besonders auf. Die neuen Autos wirken wieder eleganter.

T-Flügel: Der T-Flügel ist auch verboten. Unmittelbar vorm Heck hatten die Teams ihren Autos noch diesen weiteren Flügel verpasst. Spötter nannten ihn auch Kleiderbügel.

Strafen

Das Strafensystem wurde vereinfacht. Teilweise mussten Fahrer in den zurückliegenden Jahren theoretisch 45 Plätze am Start zurück – bei nur 20 Plätzen. Wer dann noch wo stand, wurde zu einem großen Rechenspiel. Nun kommt jeder Fahrer, der 15 und mehr Positionen zurückversetzt wird, ans Ende des Feldes. Betrifft das mehr als einen Fahrer, wird die Reihenfolge nach der zeitlichen Abfolge der verhängten Strafen festgelegt.

Reifen

Es gibt noch zwei Reifensorten mehr. Exklusiv-Lieferant Pirelli hat den Hypersoft entwickelt, markiert mit einem pinkfarbenen Band. Er ist der weichste und damit auch schnellste aller Reifen. Am Ende der Gummimischungen steht der Superhart. Er ist orange markiert.

Show

TV-Zeiten: Die Startzeiten wurden noch mehr an die Bedürfnisse der TV-Anstalten angepasst. Die Europa-GP beginnen meist um 15.10 Uhr, so auch das Deutschland-Rennen am 22. Juli in Hockenheim.

Grid-Kids: Die Grid-Girls wurden von den Organisatoren abgeschafft. „Nicht mehr zeitgemäß“, hieß es. Stattdessen halten Grid-Kids die Startnummern. dpa/sko

