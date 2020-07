„Ein Jammer – zweifellos“

Pforzheim.Mit einem Doppel-Grand-Prix in Spielberg startet die Formel 1 in die Saison. Der frühere Mercedes-Motosportchef Norbert Haug äußert sich vor dem ersten Start am Sonntag (15 Uhr) zur Situation des PS-Spektakels.

Herr Haug, wie wichtig ist es, dass die Formel 1 nun in die Gänge kommt, bevor auch wieder sehr viel anderer Sport geboten wird?

Haug: Ich denke, hier wurde ein perfektes Konzept vorgelegt, und von dem, was Österreich in Verbindung mit Red Bull für die doppelte Saisonpremiere 2020 vorgelegt und geleistet hat, könnte sich Deutschland eine ganz große Scheibe abschneiden.

Was muss passieren, damit wir 2020 doch noch ein Formel-1-Rennen in Hockenheim sehen?

Haug: Die Geschäftsleitung des Hockenheimer Motodroms ist clever, genauso wie die Stadt Hockenheim als Besitzer der Rennstrecke. Statt drauflegen zu müssen wie bei den letzten Formel-1-Rennen, will man jetzt bei einem zuschauerlosen Rennen mit einem finanziellen Plus abschließen und ist prinzipiell bereit für einen Grand Prix, aber nur, wenn der Veranstalter die entsprechenden Kosten übernimmt. Vielleicht klappt das gar. Schlimm genug zu sehen, dass es mit Sebastian Vettel nur einen deutschen Fahrer in der Königsklasse gibt und derzeit kein deutsches Rennen im Kalender ist.

Falls Lewis Hamilton seinen siebten Titel holt, steht er dann auf einer Stufe mit dem bisherigen Rekord-Weltmeister Michael Schumacher oder hat ein WM-Erfolg im Corona-Jahr einen Makel?

Haug: Die Randbedingungen werden durch Corona schwieriger und nicht leichter, wie wir alle erfahren haben und leider auch weiter erfahren werden.

Hamilton fährt nun in einem schwarzen Auto: Wie gut können Sie sich mit der neuen Farbgebung für die Silberpfeile anfreunden?

Haug: Wir haben den Silberpfeil in der Formel 1 vor mittlerweile 23 Jahren in der Formel 1 wiederbelebt, und er ist Synonym für siegreichen oder gar dominanten Mercedes-Motorsport. Man hat sich garantiert gut überlegt, jetzt in der neuen Saison dieses Zeichen zu setzen. Für uns war in unserem Team, mit so vielen Nationalitäten und Geburtsländern, Rassismus nie ein Thema mit Problemen und Diskriminierungen – das schiere Gegenteil war stets der Fall. Im Mercedes-gesteuerten Formel 1-Team herrschen bei allem immensen Wettbewerbsdruck Menschlichkeit und Respekt – anders sind Erfolge gar nicht möglich. Ich unterstütze jedes deutliche Zeichen gegen jeglichen Rassismus aus voller Überzeugung, und nichts anderes käme mir jemals in den Sinn.

Bei Vettel könnte man sich denken, doch noch alle mit einer Weltmeisterschaft im Ferrari zu überraschen und dann eventuell in den Formel-1-Ruhestand zu gehen, wäre kitschig-schön.

Haug: Bei kitschigen Geschichten ist die Formel 1 aus meiner Erinnerung nicht sonderlich gut. Denn erstens kommt es anders, zweitens als man denkt und drittens in der Formel 1. . . Aber der Plan, Weltmeister zu werden, ist zweifellos immer der richtige.

Vettel, der nun plötzlich sagt, Ferrari habe ihm gar kein Angebot unterbreitet, könnte nach einem Jahr Pause zurückkehren, so sich dann etwas Passendes auftut, oder könnte er in der DTM eine Retter-Mission übernehmen?

Haug: Es gibt bereits so viele Spekulationen rund um Vettel. So wenig wie die Formel 1 gut ist für kitschige Geschichten, so wenig geeignet bin ich für Spekulationen. Es gibt darin wahre Meister und denen überlasse ich dieses Feld wie immer gerne.

Wenn nicht Vettel, wer könnte 2021 aus deutscher Sicht die Motorsport-Königsklasse beleben – Mick oder David Schumacher?

Haug: Mick wird in der Formel 2 zeigen, was er kann, David in der Formel 3. Erst danach kann man weiter sehen, aber das Potenzial für weiteren Aufstieg haben aus meiner Sicht beide.

RTL wird sich verabschieden und Sky ab 2021 nur je vier Rennen frei zugänglich machen. . .

Haug: Ein Jammer – zweifellos. Aber ein Spiegelbild dessen, welche Rolle Deutschland noch in der Formel 1 spielt. 2010 gab es sieben deutsche Fahrer, zwölf Jahre lang zwei Rennen im Land mit jeweils über 100 000 Zuschauern. 2020 gibt es noch einen Fahrer und womöglich keinen Grand Prix. Mercedes ist das dominante – deutsche Team. Deutsche Fahrer haben im letzten Vierteljahrhundert zwölf Formel-1-Titel gewonnen, deutsche Mercedes-Motoren zehn – niemand war in der Formel 1 erfolgreicher als Deutschland. Traurig und sehr schade, dass es jetzt kommt, wie es kommt.

Der Autor dieses Beitrags, Ralf Kohler, ist Mitarbeiter bei der „PforzheimerZeitung“, die Mitglied der „G14plus“ ist: Eine bundesweite lose Kooperation von Sportredaktionen, die gegenseitig Beiträge austauschen. Auch diese Zeitung gehört zur „G14plus“.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 04.07.2020