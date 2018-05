„Ein Rennwagen ist kein Bus“

Anzeige

Monte-Carlo.Lewis Hamilton und Sebastian Vettel sind Rivalen. Zwei Rivalen, die aber auch Spaß miteinander haben können – zumindest abseits der Zeiten- und Punktejagd. Bei der Pressekonferenz vor dem Großen Preis von Monaco (Rennen, Sonntag, 15.10 Uhr/RTL) hatten die beiden Führenden der Weltmeisterschaft auf jeden Fall gut lachen. Mit Sonnenbrillen auf den Nasen saßen die Formel-1-Piloten auf dem Podium und stellten sich den Fragen der Journalisten. Die Augenbedeckungen lagen aber nicht an den sonnigen Wetterverhältnissen an der Côte d’ Azur, sondern viel mehr an der nicht optimalen Beleuchtung im Presseraum. „Es tut mir leid. Ich kann gar nicht erkennen, wer die Fragen stellt. Die Lampen sind so hell“, suchte Hamilton, der mit 95 Zählern führt, nach einer Entschuldigung.

Dann befasste sich der vierfache Titelträger mit dem Sportlichen: Nach zuletzt zwei Siegen geht der Brite als Favorit in den für ihn „Grand Prix des Jahres“. Der Vorteil von Mercedes dürfte in den Häuserschluchten aber geringer sein als noch zuletzt in Spanien. Red Bull sollte der Straßenkurs liegen. Das beweist der gute letzte Sektor von Barcelona, der als Indikator für diese Prognose gilt. „Sie sind stark. Insgesamt wird alles enger zusammenrücken und das bedeutet, dass es für uns eines der härtesten Rennen werden wird“, sagte Hamilton.

Neue Gummimischung im Einsatz

Aber auch die Ferrari-Fahrer wissen, wie man im Fürstentum triumphieren kann. Der verkorkste Auftritt in Barcelona tut der Vorfreude keinen Abbruch. „Das ist ein ganz anderes Wochenende, eine ganz andere Strecke“, erklärte der Heppenheimer Vettel. Ferrari hat an seinen Wagen den Radstand im Vergleich zum Vorjahr verlängert. Auf dem kürzesten und zugleich engsten Kurs des Rennkalenders sei das aber laut Vorjahressieger Vettel, der 17 Punkte Rückstand auf Hamilton hat, kein großer Unterschied: „Wir sitzen ja jetzt nicht gleich in einem Bus.“