Erst im Ferrari, dann für Alfa

Sakhir.Mick Schumacher soll Medienberichten zufolge sein Formel-1-Testdebüt im Ferrari absolvieren. Der Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher soll bei den anstehenden Testfahrten nach dem Grand Prix von Bahrain an diesem Wochenende zunächst für Ferrari und dann für das Partnerteam Alfa Romeo testen. Die Übungseinheiten sind für Dienstag und Mittwoch nach dem Formel-1-Rennen angesetzt.

Nach dem Gewinn der Formel-3-EM 2018 mit dem Prema-Team will Mick Schumacher am Wochenende in Bahrain sein Debüt in der Formel 2 geben und damit den nächsten Schritt auf dem Weg in die Formel 1 machen. Der 20-Jährige gehört seit Mitte Januar auch der Nachwuchsakademie von Ferrari an. dpa

