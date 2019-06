Ferrari geht gegen Vettel-Strafe vor

Maranello.Nach dem Verzicht auf einen förmlichen Protest will Ferrari die Fünf-Sekunden-Strafe von Sebastian Vettel beim Formel-1-Rennen von Kanada nicht auf sich beruhen lassen. „Wir haben das Recht auf Überprüfung angefragt“, teilte eine Sprecherin der Scuderia am Montagabend mit. Weitere Details wurden nicht bekanntgegeben.

Vettels Rennstall hatte in der vergangenen Woche zwar von einem angekündigten Einspruch beim Motorsport-Weltverband FIA abgesehen. Stattdessen strebt die Scuderia an, die Stewards mit frischen Beweisen zu einer Neubewertung der Situation zu bewegen. Diese Möglichkeit ist in Artikel 14.1.1 der sportlichen Regeln festgehalten. Demnach könnte die Scuderia mit neuen Beweisen erreichen, dass die Stewards ihr Urteil noch einmal überprüfen.

Die Rennkommissare hatten Vettel am Sonntag vor einer Woche wegen eines harten Manövers gegen Weltmeister Lewis Hamilton in Montréal mit einer Fünf-Sekunden-Strafe belegt. dpa

