Ferrari setzt auf Leclerc

Maranello.Charles Leclerc (Bild) gehört bei Ferrari die Zukunft. Der aufstrebende Formel-1-Jungstar bleibt bis mindestens Ende 2024 beim Traditionsteam und hat mit den Roten nur ein Ziel: Weltmeister werden. In der kommenden Saison fährt der 22-jährige Monegasse noch an der Seite des viermaligen Weltmeisters Sebastian Vettel. Während die Scuderia Leclerc am Montag fünf weitere Jahre an sich band und damit ein klares Zeichen setzte, könnte die Zeit des Heppenheimers Sebastian Vettel nach dessen Vertragsende im Dezember 2020 ablaufen.

„Mit jedem Rennen in der vergangenen Saison wurde der Wunsch, den Vertrag mit Charles zu verlängern, selbstverständlicher“, sagte Teamchef Mattia Binotto: „Die Entscheidung demonstriert, dass Charles und die Scuderia eine feste gemeinsame Zukunft haben.“ Italienische Medien spekulierten über eine Verdreifachung seines Jahresgehalts auf neun Millionen Euro.

Offen ist, wie es ab 2021 mit Vettel weitergeht. Der Heppenheimer sieht seine Zukunft weiter bei Ferrari. Das Team hatte aber zuletzt Gespräche mit Mercedes-Star Lewis Hamilton eingeräumt. Der Vertrag des sechsmaligen Weltmeisters läuft ebenfalls Ende 2020 aus. dpa (Bild: dpa)

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 24.12.2019