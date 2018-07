Force India fast am Abgrund

Anzeige

Budapest.In der Rolle des Gläubigers fühlt sich Sergio Pérez nicht wohl. Der mexikanische Formel-1-Pilot spielt aber eine tragende Rolle im Insolvenzverfahren seines zahlungsunfähigen Rennstalls Force India. Auf Bitten von Crewmitgliedern wählte Pérez in der vergangenen Woche den Gang vor ein Gericht, um zunächst rund 400 Jobs und bestenfalls die Zukunft des Teams zu retten. „Ich bin mir sicher, dass das jeder zu schätzen wissen wird. Wenn nicht jetzt, weil einige nicht das vollständige Bild kennen, dann vielleicht in einer Woche“, meinte Pérez, dem Force India noch eine Millionensumme an Gehalt schuldig ist.

Was zunächst nach einem skrupellosen Alleingang klingen könnte, beschreibt Pérez als Maßnahme zur Zukunftssicherung eines Rennstalls. Einer der Gläubiger habe in London versucht, ein Konkursverfahren gegen Force India anzustrengen. „Dann wären die Lichter beim Team ausgegangen“, sagte der 28-Jährige.

Durch seinen Entschluss wurde indes der Insolvenzverwalter FRP Advisory LLP eingesetzt, der auch schon mit dem Fall des abgewickelten Manor-Teams 2017 betraut war. Der Betrieb bei Force India läuft erstmal weiter. Da die Sommerpause ansteht, werden keine zusätzlichen Kosten auflaufen. Der Insolvenzverwalter um Geoff Rowley und Jason Baker will für die Gläubiger „das beste Ergebnis“ erzielen. Man bewerte zudem „Optionen, um die Zukunft des Teams“ zu sichern.