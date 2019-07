Getriebener unter Zeitdruck

Hockenheim.Im Fahrerlager waren die Abbauarbeiten der Formel-1-Teams schon längst in vollem Gange, da schaute Sebastian Vettel am Sonntagabend noch einmal im schmucken Motorhome seines Ferrari-Rennstalls vorbei. Ein letztes Pressegespräch in kleinerer Runde stand für den Heppenheimer an – und anders als häufig zuvor in den vergangenen Monaten fiel die Fragerunde für ihn durchaus angenehm aus. Mit seinem zweiten Platz beim Großen Preis von Deutschland auf dem Hockenheimring hatte der vierfache Weltmeister nicht nur Erstaunliches geleistet, sondern ein Signal gesendet. Der 32-Jährige bewies sich selbst, dass er es noch kann, zeigte seinen Kritikern, dass sie ihn nicht abschreiben sollten – und vor allem half Vettel auch der gesamten Scuderia, die nach dem Qualifikationsdebakel mit zwei kaputten Autos in einem Meer voller Zweifel versunken war.

Teamchef kündigt ersten Sieg an

„Ich freue mich sehr für unser Team“, sagte der Wahl-Schweizer, der spürbar zufrieden neben Mattia Binotto Platz nahm. Der Teamchef sah ebenfalls ganz anders aus als noch 24 Stunden zuvor, als der 49-Jährige den Doppel-Defekt im Qualifying erklären musste. „Das sind Dinge, die nicht passieren dürfen. Und sie passieren zu oft“, klagte Binotto da noch und sprach von einer „Schande“, für die er sich „persönlich verantwortlich“ fühle.

Nach Vettels fantastischer Fahrt aufs Podium rückte er indes das Positive in den Vordergrund, schließlich hatten die Ferrari-Boliden auch die drei Trainings dominiert. „Das Auto war unter allen Bedingungen stark. Wenn ich mir die vergangenen fünf Rennen ansehe, dann waren wir in allen gut genug. Das sollte uns Mut für den Rest der Saison geben. Wir warten noch auf den ersten Sieg. Ich denke, den holen wir bald“, kündigte Binotto optimistisch an.

Nichtsdestotrotz liest sich die Ferrari-Bilanz zur Saisonhalbzeit dürftig. Die Roten waren angetreten, um Weltmeister zu werden. Davon sind sie weit entfernt, weil entweder Vettel patzte, die Taktik nicht stimmte oder das Auto streikte. Kurzum: Ferrari präsentiert sich seit längerer Zeit so stabil wie eine italienische Regierung. Man weiß nie so genau, was als nächstes passiert.

Seit 2007 wartet der Rennstall nicht nur auf den Fahrer-Titel, er sehnt ihn förmlich herbei. Und eigentlich nicht nur er, sondern ganz Italien. Ferrari ist schließlich ein nationales Heiligtum. Um diese titel- und deshalb trostlose Zeit zu beenden, hatte die Scuderia 2015 den vierfachen Champion Vettel geholt. Doch auch der konnte die Träume bislang nicht erfüllen, weshalb die Ungeduld wächst.

„Es ist derzeit eine schwierige Phase für uns. Wir geben alles, aber wir machen Fehler und sind nicht dort, wo wir sein wollen. Wir müssen weiter an uns und unsere Fähigkeiten und Stärken glauben. Ich bin zuversichtlich, dass unsere Tage kommen werden“, sagte Vettel in Hockenheim. Seit Monaten betont er immer wieder, dass alle viel Energie und Arbeit in das Projekt stecken, dass alle davon überzeugt seien, auf dem richtigen Weg zu sein, aber dass man eben noch Zeit benötige.

Aber Zeit ist nicht gerade das Gut, das ein millionenschwer und erfolgsverwöhnter Rennstall wie Ferrari hat. Nirgendwo werden Niederlagen mehr dramatisiert als bei den Roten, kein anderes Team kann dafür auch so viel Euphorie entfachen. Schmerz und Schande, Leidenschaft und Liebe – die Scuderia ist ein Rennstall der Extreme, der vor allem eines will: gewinnen. Und zwar bitte regelmäßig.

Vertrag endet 2020

Doch Vettel und Ferrari tüfteln noch immer an der richtigen Balance. In dieser Saison liegt das Auto seinem Teamkollegen Charles Leclerc besser, der zweite Platz auf dem Hockenheimring hat dem Heppenheimer auch nicht den Status der Unantastbarkeit zurückgebracht. Das Ziel, der WM-Titel, ist schließlich futsch.

Ein bisschen läuft ihm also die Zeit davon, erst recht angesichts seines 2020 auslaufenden Vertrages und seiner Fehler, die Zweifel säten, ob er der schwierigen Situation gewachsen ist. Die öffentliche Erwartungshaltung. Der eigene Anspruch. Ist das etwa alles zu viel? „Für mich fühlt es sich nicht wie eine Bürde an, sondern es ist ein Privileg, für Ferrari zu fahren“, stellte der 32-Jährige schon vor dem Rennen in der Kurpfalz klar.

Auf der Strecke zeigte Vettel dann, mit wie viel Herzblut er für die Erfüllung seines Lebenstraums kämpft: Weltmeister mit der magischen Marke Ferrari lautet unverändert das Ziel. Auf dem Weg dorthin war Platz zwei in Hockenheim zwar keine Wende, er verschaffte ihm aber ein bisschen Ruhe – und diente als kleiner Mutmacher für die neue Saison.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 30.07.2019