Großes Theater für Ferrari und Vettel

Reggie Emilia.Vorhang auf für den neuen Ferrari: Das neue Dienstfahrzeug des viermaligen Formel-1-Weltmeisters Sebastian Vettel wird an historischer Stätte im Theater von Reggio Emilia vorgestellt. Wie die Scuderia am Dienstag bekanntgab, wird der Bolide von Vettel und Teamkollege Charles Leclerc für die Saison 2020 am 11. Februar um 18.30 Uhr auf der Bühne des Teatro Valli enthüllt. Die gesamte Veranstaltung wird auf den digitalen Plattformen von Ferrari übertragen.

Reggio Emilia war vor 223 Jahren die Geburtsstätte der dreifarbigen italienischen Flagge, deswegen habe sich Ferrari für den Ort im Norden des Landes entschieden. Das Theater sei „der perfekte Ort“, hieß es in der Mitteilung.

Der im Werk in Maranello produzierte Wagen soll anschließend von Vettel und Leclerc bei den ersten Testfahrten vom 19. bis zum 21. Februar in Barcelona zum ersten Mal gefahren werden. Der erste von insgesamt 22 Grand Prix wird am 15. März in Melbourne/Australien ausgetragen. dpa

