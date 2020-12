Hamilton ausgebremst

Manama.Lewis Hamilton ist „am Boden zerstört“. Allen eigenen eindringlichen Warnungen und größter Vorsicht zum Trotz hat es nun auch den Formel-1-Superstar erwischt. Der siebenmalige Weltmeister ist mit dem Coronavirus infiziert und muss im nächsten Rennen auf jeden Fall aussetzen. „Passt bitte auf euch auf da draußen, ihr könnt nie vorsichtig genug sein“, appellierte der 35 Jahre alte Brite am Dienstag bei Instagram: „Das sind für alle besorgniserregende Zeiten.“

Er habe sich nun zehn Tage in Selbstisolation begeben, meinte Hamilton. Leider sei er nach drei negativen Tests in der vergangenen Woche am Morgen nach seinem Sieg beim Großen Preis von Bahrain mit leichten Symptomen aufgewacht. Der nachfolgende Test: positiv. Und wie sein Rennstall Mercedes erklärte, bestätigte eine weitere Überprüfung das Resultat. Ob Hamilton beim Finale in Abu Dhabi in anderthalb Wochen wieder einsatzfähig ist, muss sich zeigen.

Er und sein Team hätten alles unternommen, alle möglichen Vorsichtsmaßnahmen ergriffen und sich an alle Vorgaben gehalten, um sich vor einer Infektion zu schützen, betonte Hamilton. Am Montagmorgen wurde der siebenmalige Champion aber bereits informiert, „dass eine Kontaktperson, mit der er vor seiner Ankunft in Bahrain in Kontakt stand, nachträglich positiv getestet wurde“, berichtete Mercedes. Ein weiterer Rekord für Hamilton in dieser Saison ist damit nicht mehr möglich. Wer ihn beim vorletzten Saisonrennen ersetzen wird, ließ Mercedes in seiner Mitteilung noch offen. dpa

