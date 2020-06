Hamilton bekommt Unterstützung

Berlin.Weitere Formel-1-Piloten neben dem sechsmaligen Weltmeister Lewis Hamilton haben sich in der Diskussion um Rassismus und Polizeigewalt in den USA positioniert. „Es ist unsere Verantwortung, uns gegen Ungerechtigkeiten auszusprechen. Seid nicht still“, schrieb der 22 Jahre alte Ferrari-Fahrer Charles Leclerc bei Twitter. Der 20-jährige McLaren-Pilot Lando Norris aus Großbritannien rief seine Anhänger auf, sich zu engagieren. Ebenso dessen Landsmann George Russell.

Allen voran hat sich Hamilton zu den Vorfällen in den USA geäußert. Er stehe nicht auf der Seite derer, die plündern und Gebäude anzünden würden, aber auf der Seite derer, die friedlich protestieren würden. „Es kann keinen Frieden geben, bis die so genannten Führer es ändern“, schrieb Hamilton. „Wir werden nicht mit Rassismus und Hass in unseren Herzen geboren, es wird gelehrt, von denen, zu denen wir aufschauen“, schrieb Hamilton, der es als erster dunkelhäutiger Fahrer in die Formel 1 geschafft hat. dpa

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 02.06.2020