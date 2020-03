Hamilton könnte Rekorde knacken

Genf.Michael Schumachers lange für unerreichbar gehaltene Rekorde von sieben WM-Triumphen und 91 Rennsiegen sind in Gefahr. Aber nicht Landsmann und Kumpel Sebastian Vettel kann die Wunderbestmarken der Motorsport-Königsklasse in diesem Jahr angreifen. Nein, Lewis Hamilton könnte am Saisonende zum höchstdekorierten Piloten der Formel 1 aufsteigen und die Ära der Silberpfeile in ebenfalls bisher unerreichte Sphären heben.

In Zahlen bedeutet das: 63 Siege hat Hamilton im Silberpfeil schon verbucht, insgesamt sind es bereits 84. Fünf seiner sechs WM-Titel holte der Brite im Mercedes. Sieben Siege noch, und Hamilton stellt Schumachers Bestmarke ein. Ein Titel noch, und er hat die sieben WM-Wunder geschafft. „Je näher man rankommt, desto größer werden die Schritte. Aber ich bin natürlich unfassbar geehrt, dass man mich in dieser Kategorie verortet und ich es bis dahin geschafft habe“, betonte Hamilton einmal. Vettel will in die Rolle des Verhinderers schlüpfen: „Ich hoffe nicht, dass der Rekord fällt“, sagte der gebürtige Heppenheimer über die Vergabe des WM-Titels. dpa

