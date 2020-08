Hamilton rettet sich auf drei Reifen ins Ziel

Silverstone.Der geplatzte Reifen drohte ganz von der Felge zu rutschen, die Funken schlugen schon gefährlich in die Luft – mit Hoffen und Bangen steuerte Lewis Hamilton seinen schwer ramponierten Mercedes noch auf drei Rädern als Sieger über die Ziellinie. „Ich habe so was wie in der letzten Runde noch nie erlebt, mir ist fast das Herz stehengeblieben“, gestand der britische Mercedes-Pilot nach seinem kuriosen Heimsieg am Sonntag in Silverstone.

An einem Tag zum Vergessen für Sebastian Vettel und Nico Hülkenberg machte der Formel-1-Dominator den nächsten Schritt zum siebten WM-Titel. So verrückt wie lange nicht gewann der 35-Jährige vor Max Verstappen im Red Bull und Charles Leclerc im Ferrari. Zumal Hamiltons Teamkollege nicht so viel Glück hatte. Ebenfalls mit defektem Pneu wurde Valtteri Bottas vom zweiten auf den elften Rang durchgereicht.

400 Meter Zittern

„Ich kann gar nicht sagen, wie ich es geschafft habe, so cool zu bleiben“, sagte Hamilton. Ex-Champion Vettel holte im lahmenden Ferrari als Zehnter noch einen Punkt, während Hülkenbergs Blitz-Rückkehr beim Großen Preis von Großbritannien bei Racing Point ganz kurzfristig platzte, weil die Technik streikte.

Hamiltons linker Vorderreifen platzte auf der Schlussrunde, sein nächster Triumph vor leeren Rängen schien ihm noch zu entgleiten. Nur mit extremem Feingefühl gelang es ihm, den Wagen auf den letzten Metern kontrolliert über die Ziellinie zu schleppen. „Ich habe gemerkt, dass es echt hart wird“, sagte Hamilton: „Zum Glück hat es noch geklappt.“ Teamchef Toto Wolff ergänzte: „Das war am Ende alles sehr dramatisch.“ Etwa 400 Meter fehlten Verstappen am Ende, um Hamilton seinen siebten Heimsieg zu entreißen.

In der Gesamtwertung baute Weltmeister Hamilton (88 Punkte) seinen Vorsprung nach drei Erfolgen in den ersten vier WM-Läufen auf Teamkollege Bottas (58) aus. Mit nun 87 Grand-Prix-Siegen ist Michael Schumachers Bestmarke von 91 greifbar. Der englische Dauersieger lässt keinen Zweifel daran, dass er am Saisonende mit Rekord-Champion Schumacher nach Titelgewinnen gleichziehen will.

In seinem letzten Jahr bei Ferrari hat Vettel schon früh keinerlei Chancen mehr auf seine fünfte Weltmeisterschaft und verkommt im trostlosen Mittelfeld völlig zum Statisten. „Ich fühle mich überhaupt nicht wohl. Das ganze Wochenende war der Wurm drin. Irgendwas muss sein“, sagte Vettel frustriert. „Es geht ja nicht, dass über Nacht alles rückwärts läuft.“ Ohne Podestplatz ist der Heppenheimer mit gerade zehn WM-Punkte enttäuschender 13. des Klassements.

Technik stoppt Hülkenberg

Als die Ampeln ausgingen und Hamilton den Start gewann, war für Hülkenberg derweil schon alles vorbei. Aus dem Comeback des 32-Jährigen aus Emmerich wurde nichts, da die Antriebseinheit an seinem Auto defekt war. Racing Point bekam den Wagen nicht flott und der Deutsche musste enttäuscht in der Garage aussteigen. Eigentlich sollte er für den mit dem Coronavirus infizierten Mexikaner Sergio Perez einspringen. Sollte Perez keine Freigabe durch die Ärzte erhalten, könnte der Rheinländer beim zweiten Rennen in Mittelengland am kommenden Sonntag aber doch noch dabei sein.

Auf dem Hochgeschwindigkeitskurs gab Mercedes wie erwartet das Tempo vor. Hamilton hatte sich am Samstag schon mit Streckenrekord die Pole Position gesichert und zog an der Spitze kontrolliert seine Runden. Von einer Überraschung war Vettel weit entfernt. Einzig Verstappen konnte zeitweise die Verfolgung aufnehmen, kam jedoch nie ernsthaft in Schlagdistanz. Der Niederländer hätte das Rennen dennoch gewinnen können, wenn er nicht kurz vor Ende zum Reifenwechsel angehalten hätte, um sich die schnellste Rennrunde und damit einen WM-Punkt zu sichern. dpa/red

