Heftiger Dämpfer für Vettel

Shanghai.Seinen Frust über den unverschuldeten Crash mit Max Verstappen beim Formel-1-Spektakel von Shanghai hakte Sebastian Vettel mit ein paar ernsten Worten und einem Klaps auf die Schulter des ungestümen Youngsters ab. Ein wieder einmal zu risikoreiches Überholmanöver des Red-Bull-Piloten zwölf Runden vor Schluss raubte dem deutschen Ferrari-Star auch die letzte Hoffnung auf seinen dritten Saisonsieg nacheinander und versetzte ihm einen ersten heftigen WM-Dämpfer in diesem Jahr.

Die Kollision mit Verstappen warf den WM-Spitzenreiter beim Sieg des furiosen Daniel Ricciardo im zweiten Red Bull bis auf Position acht zurück und machte eine Aussprache mit dem einsichtigen Niederländer nötig. „Man hat gesehen, dass es auf seine Kappe geht. Im Endeffekt hat es unser beider Rennen zerstört, zum Glück konnten wir beide noch weiterfahren. Mit so einer Aktion kann man auch größeren Schaden anrichten“, meinte der mild gestimmte 30-Jährige.

Vettel war am Ende froh, mit seinem beschädigten und kaum zu beherrschenden Auto überhaupt ins Ziel gekommen zu sein. Eine Woche nach Verstappens waghalsigem Überholmanöver gegen Lewis Hamilton in Bahrain leistete der 20-Jährige aber diesmal gleich Abbitte. „Ich bin sauer, das Rennen war am Ende scheiße. Es war meine Schuld“, räumte der zehn Jahre jüngere Verstappen reumütig ein. Durch eine Zehn-Sekunden-Strafe wurde er Fünfter.