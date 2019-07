Hunger nach Erfolg

Von Marc Stevermüer und Stefan Skolik

Hockenheim. In der Vorbereitung auf den Deutschland-Grand-Prix hat es Sebastian Vettel ganz ruhig angehen lassen. Eine Anreise in aller Gemütlichkeit, am Mittwochabend ein entspanntes, kleines Abendessen mit dem Ferrari-Team. Dann am Donnerstag die Fahrt mit Papa Norbert im anthrazitmetallic-farbenen Edel-Ferrari mit Schweizer Nummernschild an den

...