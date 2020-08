Immer weiter abwärts

Silverstone.Ungeduldig verließ Sebastian Vettel (Bild) die Ferrari-Fragestunde zu seinem nächsten Formel-1-Flop. Die Risse in der ohnehin strapazierten Beziehung zwischen dem zum Jahresende ausgemusterten viermaligen Weltmeister und der schlaffen Scuderia werden immer tiefer. Vettel giftet mittlerweile offen gegen Ferrari und erkennt wohl nur noch im Fatalismus eine Ausfahrt aus der Vertrauenskrise. „Ich glaube, von da wo ich bin, kann es nicht mehr viel schlimmer werden“, meinte der 33-Jährige resignierend und machte sich nach der letzten Frage bei der Ferrari-Sprechstunde am Sonntagabend aus dem Staub.

Vettel ließ seinen Stallrivalen Charles Leclerc und Teamchef Mattia Binotto nach einer weiteren Frust-Fahrt in Silverstone auf dem provisorischen Podium zurück. Und nach den Erfahrungen in dieser ohnehin schon so missratenen Saison für die Italiener kann man längst nicht mehr ausschließen, dass es für Vettel nicht doch noch weiter abwärts gehen könnte.

Dabei steckt der Hesse schon in seiner schlechtesten Formel-1-Saison seit seinem ersten kompletten Jahr bei Toro Rosso 2008. Vettel geht sogar immer mehr auf Distanz zu seinem einstigen Traum-Rennstall und reagiert mitunter mit eisigem Schweigen auf Ansagen des Kommandostands. Während des Fiaskos mit Platz zwölf in England nach einem vorgezogenen Boxenstopp und anschließendem Stau giftete er: „Ihr wisst, dass Ihr es verbockt habt.“

In Italien kommentierte die „Gazzetta dello Sport“ genervt von Vettel und im wohl nur schwer zu erschütternden Glauben an das Nationalheiligtum Ferrari: „Das Dreher-Festival geht weiter, dieses Jahr stehen wir schon bei zwei. Aber anstatt, dass der Deutsche seine Schuld eingesteht, beschuldigt er die Maschine und die Strategie. Es wird Zeit, eine neue Platte aufzulegen.“ dpa

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 11.08.2020