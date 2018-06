In Spielberg kommt eine neue Chance

Anzeige

Spielberg/Hockenheim.Die Formel-1-Hatz durch Europa kommt Sebastian Vettel gerade recht. Viel Zeit zum Nachdenken über seinen folgenreichen Startcrash in Le Castellet bleibt dem Ferrari-Piloten angesichts von drei Rennen in zwei Wochen nicht. Schon am kommenden Sonntag hat der 30-Jährige beim Großen Preis von Österreich in Spielberg die Chance, alles besser zu machen. „Wir müssen uns darauf konzentrieren, den Rückstand wieder aufzuholen“, forderte Vettels Teamchef Maurizio Arrivabene.

Durch seinen Fehler beim Grand Prix von Frankreich am vergangenen Sonntag, als er Mercedes-Pilot Valtteri Bottas schon in der ersten Kurve abräumte, ist Vettel unter Zugzwang geraten. Mit Platz fünf betrieb er Schadensbegrenzung. Doch Vettel musste sich viel Kritik anhören, zeigte sich aber diesmal - anders als oft in den Vorjahren - einsichtig und nahm die Schuld auf sich.

Die WM-Führung verlor der Heppenheimer an den Frankreich-Sieger und Dauerrivalen Lewis Hamilton. 14 Punkte liegt der Deutsche vor dem neunten Saisonlauf hinter dem britischen Mercedes-Fahrer und Titelverteidiger. Und der Red Bull Ring in der Steiermark ist nicht gerade das Terrain für Ferrari und dessen deutschen Star-Fahrer.