Kanada-Sieg als gutes Omen?

Montréal.Kurz vor dem Ende seiner grandiosen Siegesfahrt beim Grand Prix von Kanada hatte Sebastian Vettel noch Zeit, sich an sein großes Jugend-Idol Michael Schumacher zu erinnern. „In den letzten Runden habe ich noch gezittert, dass alles hält, dass das Auto hält, und an Michael gedacht, an seinen letzten Sieg hier“, berichtete der Ferrari-Pilot und wurde ungewohnt emotional. „Es ist schade, dass er heute nicht dabei sein kann, den Tag nicht genießen kann, als Ferraristi.“ So sei es schwer gewesen, die letzten Runden, die Augen auf der Strecke zu halten.

14 Jahre war es her, dass die Scuderia in Schumacher ihren letzten Sieger in Montréal stellte, ehe nun Vettel Kanada wieder zum Ferrari-Land machte. Auch wenn der mittlerweile 49-Jährige seit seinem folgenschweren Skiunfall Ende 2013 nicht mehr in der Öffentlichkeit ist, ist er bei echten Ferrari-Fans unvergessen. Sein Nachfolger und Schüler Vettel hat gelernt, auf der Pathos-Klaviatur zu spielen, um die Formel-1-Anhänger der Scuderia zu erwärmen. „Roter Engel“, dichtete der „Corriere dello Sport“ und erinnerte auch an den ersten Sieg von Ferrari-Idol Gilles Villeneuve vor 40 Jahren in Kanada.

Pressestimmen Italien: „Tuttosport“: „Ferrari im Namen von Gilles. Vettel triumphiert in Kanada 40 Jahre nach dem ersten Sieg von Villeneuve und kehrt an die WM-Spitze zurück.“ „Gazzetta dello Sport“: „Seb und sein Auto bestärken die Träume. Der Deutsche siegt 14 Jahre nach Schumi in Montréal und zieht an Hamilton vorbei.“ „Corriere dello Sport“: „Roter Engel. Vettel triumphiert in Kanada.“ Spanien: „El País“: „Sebastian Vettel erzielte einen der komfortabelsten Triumphe seines Lebens.“ „Marca“: „Sebastian Vettel errang von der Pole Position aus einen unbezahlbaren Sieg. England: „The Guardian“: „Wären jegliche Erinnerungen daran notwendig, dass Vettel mit dem richtigen Auto ein furchterregendes Talent ist, so war Kanada ein lehrreicher Beweis.“ „The Sun“: „Ein langweiliges Rennen. Tatsächlich war wohl der beste Teil, als Model Winnie Harlow die Zielflagge ein bisschen zu früh schwenkte und so für ein rasches Ende sorgte.“ „BBC“: „Es war nicht das beste aller Rennen, ungewöhnlich für Montréal, aber Vettel hat dies für seine gebieterische Performance genutzt.“ Österreich: „Kronen Zeitung“: „Die Show war perfekt“.

Bei aller Geschichtsverklärung geriet fast in Vergessenheit, dass der 30-Jährige als vierter Fahrer überhaupt die Marke von 50 Grand-Prix-Siegen erreichte und zudem die WM-Führung von seinem Dauerrivalen und Titelverteidiger Lewis Hamilton im Mercedes übernahm. „Ein netter Nebeneffekt“, meinte Vierfach-Champion Vettel nur. „Die Saison ist noch lang.“