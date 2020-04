Königsklasse sorgt für jede Menge Schlagzeilen

Paris/Silverstone.Zehn Rennen an einem Ort, ohne Zuschauer? Angesichts der Vorstellung, die die Verantwortlichen der Formel 1 im Umgang mit der Corona-Pandemie an den Tag gelegt haben, schien diese Meldung durchaus im Bereich des Möglichen zu liegen. Zumal der Kurs von Le Castellet bis zu 180 verschiedene Möglichkeiten bietet, Boliden durch Schikanen und über die lange Gerade „Le Mistral“ zu jagen.

Die Nachricht hat bei einigen Fans neue Hoffnung geweckt: Endlich gibt es wieder echte Rennen und nicht nur Kostproben der Fahrer bei E-Sport-Events. Doch während sich diese Idee als Aprilscherz herausstellte, ist verbrieft, dass sich Red-bull-Motorsportberater Helmut Marko dafür ausgesprochen hat, dass sich die Fahrer absichtlich mit dem Virus infizieren könnten, um sich zu immunisieren. „Wir haben vier Formel-1-Fahrer, wir haben acht oder zehn Junioren, und die Idee war, dass wir ein Camp veranstalten, wo wir geistig, körperlich diese doch etwas tote Zeit überbrücken“, sagte Marko dem ORF.

Die Piloten seien „alles junge, starke, in wirklich guter Gesundheit befindliche Männer“, die später dann, „wann immer es los geht“, für eine „wahrscheinlich sehr harte Weltmeisterschaft“ gerüstet gewesen wären. Auf die Nachfrage, wie die Idee aufgenommen worden sei, antwortete Marko schmunzelnd: „Es ist nicht positiv aufgenommen worden.“

Teamchef Horner hilft

Und zwar nicht nur bei den Fahrern, sondern auch in der Öffentlichkeit. Kein Wunder, dass Teamchef Christian Horner nun Marko beisprang. Die Aussagen seien getätigt worden, als das Ausmaß und der Ernst der Lage noch nicht absehbar gewesen sei, erklärte der Brite gegenüber dem englischen Sender BBC.

Angesichts dieser schlagzeilenträchtigen Geschichten fiel die Nachricht, dass der Formel-1-Rennstall Racing Point in der kommenden Saison zum Werksteam des Autobauers Aston Martin wird, fast unter den Tisch. Treibende Kraft für die Investitionen ist der kanadische Unternehmer Lawrence Stroll, dessen Sohn Lance derzeit Stammfahrer bei Racing Point ist. „Unsere Investitionsstrategie sieht die Formel 1 als eine zentrale Säule der globalen Marketingstrategie“, sagte Geschäftsmann Stroll am Mittwoch. Er hatte zuvor eine erhebliche Summe in den Aston-Martin-Konzern gepumpt.

Erst im vergangenen Jahr hatten die britischen Autobauer nach nur einer Saison ihren Ausstieg aus dem Deutschen Tourenwagen Masters bekanntgegeben und diesen Schritt damit erklärt, sich neu orientieren zu wollen. Wie? Das wird nun klar.

So wird der 60 Jahre alte Milliardär Stroll in Kürze auch Vorstandschef bei Aston Martin, der dann in der Königsklasse des Motorsports auch die Spitzenteams Mercedes, Ferrari und Red Bull angreifen will. Aston Martin ist derzeit auch noch Namenssponsor des Red-Bull-Rennstalls. Die Motoren erhält das Team aber von Honda. Racing Point bekommt seine Triebwerke bislang von Mercedes. mit dpa

