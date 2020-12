Lob für Schumacher

Abu Dhabi.Von Nervosität wollte Mick Schumacher nach seinem lange erwarteten Formel-1-Debüt überhaupt nichts wissen. „Es ist ein langjähriger Traum, der jetzt für mich in Erfüllung geht“, sagte der 21-Jährige mit klarer Stimme. Kurz zuvor hatte der junge Rennfahrer im ersten Training zum Großen Preis von Abu Dhabi erstmals ganz offiziell das Auto seines neuen Arbeitgebers Haas gesteuert. „Es ist sehr schön zu wissen, dass ich hier nächstes Jahr fahre“, sagte Schumacher, der ab 2021 neuer Stammpilot des US-Rennstalls wird.

Vor dem letzten Saisonrennen durfte Schumacher schon mal erleben, was ihn künftig Woche für Woche erwartet. „Ich habe mich nur auf den Tag gefreut“, sagte der Sohn von Formel-1-Rekordchampion Michael Schumacher. Schlecht geschlafen habe er nicht, zu akribisch hatte er sich auf alles das vorbereitet, was nun ansteht. Und für diese Einstellung gab es viel Lob. „Er hat einen super Job gemacht“, sagte Teamchef Günther Steiner. Platz 18 belegte der Debütant zunächst, in 1:41,235 Minuten lag er 3,857 Sekunden hinter dem Schnellsten Max Verstappen im Red Bull. Lewis Hamilton meldete sich nach seiner Corona-Zwangspause mit der insgesamt zweitbesten Trainingszeit zurück. dpa

