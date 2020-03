Mehr Fingerspitzengefühl, kleinerer Tank

Melbourne.Eine Regel-Revolution erlebt die Formel 1 erst 2021. Diese Saison ist ein Übergangsjahr mit weitgehend stabilen Vorgaben. Einige Bestimmungen wurden dennoch überarbeitet.

Karrierte Flagge: 2019 wurde die Karierte Flagge durch eine LED-Tafel als offizielles Schlusssignal eines Rennens abgelöst. In Japan sorgte aber ein Fehler in der Software dafür, das das Zeichen eine Runde zu früh gegeben wurde. Also gibt es 2020 die schwarz-weiß-karierte Flagge wieder als offizielles Finalzeichen.

Sperrstunde: Im ursprünglich auf 22 Grand Prix angewachsenen Rennkalender soll mehr auf die Belastung der Mechaniker geachtet werden. Demnach wurde die Sperrstunde für sie vor dem ersten und dritten Freien Training von acht auf neun Stunden verlängert. In dieser Zeit dürfen die Mechaniker keine Hand an die Autos anlegen. Zweimal während einer Saison dürfen die Rennställe jedoch straffrei gegen die Sperrstunde verstoßen.

Starts: Die Piloten sollen beim Anfahren stärker gefordert und weniger von der Technik unterstützt werden. So sollen sie künftig 90 Prozent des Motorendrehmoments über ihren Kupplungshebel am Lenkrad steuern.

Technik: Angesichts der 22 Rennen darf unter anderem jeder Pilot künftig drei MGU-K (Motor Generator Unit-Kinetic) statt nur zwei pro Saison einsetzen. Bei dieser Motorkomponente wird beim Bremsen freiwerdende kinetische Energie in Strom umgewandelt. Außerdem wurde das Mindestgewicht des unbetankten Wagens um zwei Kilogramm auf 745 kg angehoben. Nach den Vorwürfen gegen Ferrari im Zusammenhang mit dem Benzinzufluss, wird in dieser Saison das Benzinvolumen außerhalb des Monocoques auf 0,25 Liter reduziert. Im Vorjahr waren noch zwei Liter erlaubt.

Tests: Die Testfahrten vor dem ersten Grand Prix wurden von insgesamt acht auf sechs Tage reduziert. Die Proberunden für die 18-Zoll-Reifen ab 2021 finden nach der Saison in Abu Dhabi an drei statt zwei Tagen statt.

Helmdesign: Die Formel-1-Piloten dürfen künftig wieder so oft sie wollen ihr Helm-Design ändern. Der Motorsport-Weltverband Fia kippte kurz vor dem Saisonstart die bisherige Regel, die den Fahrern während eines Jahres kaum Raum für einen Farbwechsel beim Kopfschutz ermöglichte. Zuletzt durften die Piloten nur für ein Rennen ihrer Wahl pro Saison das Design ihres Helms verändern und mussten ansonsten stets mit dem gleichen Farbmuster fahren, um den Wiedererkennungswert für die Fans zu erhöhen. Zudem war ein Wechsel erlaubt, wenn Fahrer innerhalb der Saison für verschiedene Teams starten.

Bei vielen Piloten, darunter auch Ferrari-Star Sebastian Vettel, war das strikte Regelwerk in dieser Sache unbeliebt. Der Weltrat der FIA hob die Bestimmung nun auf. dpa/jako

