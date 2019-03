Menschenrechte in Bahrain angemahnt

Sakhir.Der Motorsport-Weltverband FIA hat sich zum Aufruf von Menschenrechtsorganisationen an Verbandschef Jean Todt geäußert, sich für mutmaßliche politische Gefangene in Bahrain einzusetzen. „Die FIA glaubt an die einheitsstiftende Rolle des Sports und seinen positiven Einfluss, Menschen zusammenzubringen“, teilte der Weltverband vor dem Formel-1-Rennen am Persischen Golf mit.

Unter anderen hatten Human Rights Watch und das in London ansässige Bahrain Institut für Recht und Demokratie Menschenrechtsverletzungen in Verbindung mit dem Rennen angeprangert. 2011 war der Grand Prix nach der Niederschlagung politischer Proteste, bei denen auch Menschen ums Leben kamen, abgesagt worden. dpa

