Mercedes bleibt Königsklasse treu

Stuttgart.Daimler-Chef Ola Källenius hat erneut Gerüchte über einen vorzeitigen Formel-1-Ausstieg von Mercedes zurückgewiesen. „Wir verlassen die Formel 1 nicht. Nur weil Bayern München einige Meistertitel gewonnen hat, hören die auch nicht auf“, versicherte der Schwede beim digitalen Kongress von „Auto, Motor und Sport“. Erst am Sonntag hat Mercedes die siebte Fahrer-WM von Lewis Hamilton gefeiert. In der Teamwertung war der deutsche Autobauer sogar siebenmal in Folge siegreich. Die Formel 1 ist Källenius zufolge für Mercedes auch technologisch wichtig: „In der Formel 1 können wir die Hybridtechnologie und neue Kraftstoffe erproben.“ dpa

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 19.11.2020