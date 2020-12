Mercedes patzt – Perez jubelt

Sakhir.Eine Pannenserie bei Lewis Hamiltons Vertreter George Russell und Mercedes hat dem Mexikaner Sergio Perez zum ersten Sieg in der Formel 1 verholfen. Der 30-Jährige staubte am Sonntag beim vorletzten Saisonrennen in Bahrain in seinem Racing Point Platz eins ab, nachdem das sonst so dominante Silberpfeil-Team erst beim Boxenstopp mit den Reifen durcheinander geraten war und Russell dann bei seiner Aufholjagd auch noch von einem Plattfuß gebremst wurde. „Ich hoffe, ich träume nicht“, sagte Perez überglücklich. Zweiter wurde der Franzose Esteban Ocon im Renault, Platz drei holte auf dem staubigen Kurz-Kurs in Sakhir Perez-Teamkollege Lance Stroll.

Für Perez, der im Sommer wegen einer Corona-Infektion zweimal pausiert hatte, war der erste Sieg bei seinem 190. Grand-Prix-Start eine besondere Genugtuung. Der Routinier muss zum Jahresende sein Cockpit für Sebastian Vettel räumen, der im Ferrari diesmal als Zwölfter wieder einmal ohne Punkte blieb. „Ich bin sprachlos, Jungs“, funkte Perez mit tränenerstickter Stimme. „Checo, Checo, Checo“, skandierten seine Mechaniker. Nach einem Unfall in der ersten Runde war Perez noch ans Ende des Feldes zurückgefallen. Der größte Pechvogel des Tages war Russell, der lange wie der sichere Sieger aussah und dann nur Neunter wurde. Erst am Mittwoch hatte der 22-Jährige die Freigabe seines Williams-Teams für den Einsatz im Mercedes erhalten, überholte am Start Teamkollege Valtteri Bottas und führte mit einer brillanten Leistung lange das Rennen an. Dann jedoch ging bei einem Boxenstopp während einer Safety-Car-Phase bei Mercedes alles schief.

„Ich bin frustriert, absolut frustriert. Aber danke, dass ihr mir diese Chance gegeben habt“, funkte Russell, ehe er traurig am Streckenrand kauerte. Nun muss er hoffen, dass er am kommenden Sonntag beim Finale in Abu Dhabi noch einmal Hamilton vertreten darf. Es ist unsicher, ob der bereits als Weltmeister gekürte Superstar nach seinen positiven Corona-Tests dann wieder fit ist.

Eine Woche nach dem schockierenden Feuer-Unfall von Romain Grosjean richtete sich die Formel 1 auf ein weiteres Spektakel an gleicher Stelle ein. Der französische Haas-Pilot, der den Horror-Crash mit Verbrennungen an den Handrücken überstanden hatte, wird in diesem Jahr nicht mehr fahren. Als Lehre aus den Geschehnissen hatte der Weltverband in einigen Streckenbereichen die Sicherheitsmaßnahmen noch einmal verschärft.

Und doch musste schon wieder kurz nach dem Start das Safety-Car ausrücken. Ferrari-Pilot Charles Leclerc raste zu optimistisch in die Kurve und krachte in den Racing Point von Perez. Beim Ausweichmanöver rutschte Max Verstappen in die Begrenzung, für den Niederländer und Leclerc war der Arbeitstag beendet. Noch am Abend verhängten die Rennkommissare gegen den Monegassen eine Strafe. Leclerc muss beim Saisonfinale in Abu Dhabi in einer Woche drei Plätze weiter hinter starten, weil er bei dem Vorfall zu spät gebremst habe.

An der Spitze fuhr da schon Russell. Er hielt er seinen Mercedes-Rivalen Bottas klar auf Distanz. Doch dann lief bei Mercedes alles schief. In einer Safety-Car-Phase holte das Team beide Piloten zum zweiten Mal zum Reifenwechsel. Doch die Mechaniker kamen mit den Pneus durcheinander, brauchten ewig für den Stopp von Bottas und mussten Russell wegen vertauschter Reifen sogar noch einmal an die Garage beordern. Plötzlich führte Perez vor Ocon und Stroll an. Bottas war nun Vierter und lag vor dem verärgerten Russell. „Du solltest einen Reifenvorteil haben“, funkte der Mercedes-Kommandostand. Russell antwortete: „Das hoffe ich, verdammt noch mal.“ Hatte er auch, bis ein Plattfuß alle Hoffnungen beendete. Damit war der Weg frei für Perez. dpa

