Mercedes verbessert Aerodynamik

Anzeige

Spielberg.Mit einem umfassenden neuen Aerodynamik-Update an seinem Mercedes hat Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton im Training zum Großen Preis von Österreich seinen Rivalen Sebastian Vettel hinter sich gelassen. Der Ferrari-Pilot musste sich gestern in den beiden Sessions auf dem Red Bull Ring in Spielberg mit den Plätzen vier und drei begnügen. Der WM-Führende Hamilton fuhr hingegen mit seinem weiterentwickelten Silberpfeil-Chassis jeweils Bestzeit.

Am Vormittag hatte der 33-Jährige 1:04,839 Minuten für die 4,318 Kilometer lange Strecke in der Steiermark benötigt. In der zweiten Einheit am Nachmittag steigerte er sich wie die meisten anderen Fahrer noch einmal und erzielte in 1:04,579 Minuten die Tagesbestzeit. Ihm am nächsten kam jeweils sein Teamkollege Valtteri Bottas.

14 Punkte Vorsprung

Vettel lag im ersten Training noch 0,341 Sekunden hinter Hamilton, im zweiten Abschnitt verkürzte er den Abstand auf 0,236 Sekunden. „Unsere Leistung war okay“, sagte er zurückhaltend. „Wir müssen uns steigern. Es gibt noch Luft nach oben. Im Moment sieht es so aus, dass Mercedes eine Spur schneller ist.“