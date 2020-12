Mick geht als Weltmeister

Sakhir.Ergriffen kniete sich Mick Schumacher (Bild) kurz neben sein Auto, dann stürzte sich der neue Formel-2-Champion in die Jubeltraube seiner Mechaniker. Nach einer Zitterfahrt verabschiedete sich der Sohn von Michael Schumacher am Sonntag beim Saisonfinale in Bahrain mit dem erhofften Titelgewinn in Richtung Formel 1. „Diese Erinnerungen werden für immer bleiben, auch wenn ich es erst in ein paar Tagen richtig verstehen werde“, sagte der 21-Jährige, der im nächsten Jahr für das US-Team Haas in der Königsklasse fahren wird.

Bis zum Schluss hatte Schumacher es spannend gemacht. Nur dank einer tollen Aufholjagd von Rang 18 auf sechs am Samstag rettete der Prema-Pilot seine 14-Punkte-Führung vor Rivale Callum Ilott in den Finallauf. Dort handelte er sich kurz nach dem Start einen Bremsplatten ein. Als 18. kam Schumacher ohne Punkte ins Ziel. Doch weil Ilott ebenfalls keine Zähler einfuhr, reichte es für den Deutschen. „Mir fehlen die Worte“, flüsterte Schumacher in den Boxenfunk. Dann waren Stress und Sorgen schnell abgehakt. „Egal, wir sind Champion, daran werden sich die Leute erinnern. Dieses Rennen wird vergessen sein“, sagte Schumacher. dpa

