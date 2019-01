Mick lässt hoffen

Mexiko-Stadt.Die Spaßfahrt mit Mick Schumacher (Bild) machte Sebastian Vettel gleich noch mehr Lust auf die gemeinsame Zukunft bei Ferrari. Mit dem Ausbildungsvertrag bei der Scuderia in der Tasche nährte der Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher mit dem Debüt beim Race of Champions in Mexiko die Träume von Großtaten in der Formel 1. „Hoffen wir, dass er dann lange treu bleibt und mit mir gemeinsam fährt. Oder wenn ich das Lenkrad mal an den Nagel hänge, können wir ja direkt abklatschen“, sagte Vettel.

Die Scuderia hat also wieder einen Schumacher, der 19 Jahre alte Formel-3-Europameister gehört künftig der Ferrari-Fahrerakademie an. Im Rahmen des Ferrari-Testprogramms könnte Schumacher schon in diesem Jahr erste Übungsrunden in einem Formel-1-Auto drehen, entweder im Ferrari oder bei einem der Kundenteams Haas und Sauber. Für höhere Aufgaben empfehlen will er sich in der Formel 2. dpa

