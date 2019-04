Micks erste Lehrstunden

Mick Schumacher im Boliden des Prema Powerteams. © dpa

Sakhir.Vor den Augen seiner Mutter Corinna hat Mick Schumacher einen vielversprechenden Start in seine Formel-2-Premierensaison hingelegt. Einen Tag nach Platz acht bei seinem Debüt in der höchsten Nachwuchsklasse verbesserte sich der Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher am Sonntag in Bahrain sogar auf Rang sechs.

„Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich komplett damit zufrieden bin, so wie das Rennen heute abgelaufen ist, ich konnte aber nicht viel machen“, sagte Schumacher. Er bleibt nun erstmal in Bahrain, da er im Ferrari noch sein Formel-1-Testdebüt gibt. „Alles in allem war es ein Wochenende, das uns eine Menge gelehrt hat und ich bin zuversichtlich, dass wir das auf die Strecke bringen können.“

Da für das kürzere Sprintrennen am Sonntag in umgekehrter Reihenfolge der schnellsten acht Fahrer gestartet wird, durfte Schumacher im Formel-1-Rahmenprogramm ganz vorn Gas geben. Der 20 Jahre alte Prema-Pilot konnte seinen Startplatz anfangs auch behaupten, musste zu Beginn der dritten Runde aber den Brasilianer Sette Camara vorbeiziehen lassen.

Platz sechs verteidigt

Schumacher büßte auf dem Wüstenkurs weitere Plätze gegen die Konkurrenz ein. Am Ende konnte er aber zumindest seinen sechsten Platz verteidigen und sammelte damit vier Punkte. Den Sieg in Sakhir am Sonntag feierte nach 23 Umläufen Luca Ghiotto vom Team Uni Virtuosi. Der Italiener hatte im Ziel knapp 25 Sekunden Vorsprung auf Schumacher und führt mit insgesamt 37 Punkten die Fahrerwertung an. Schumacher ist mit acht Zählern Achter.

„Wir werden ihn ganz genau beobachten und unterstützen, wenn es nötig ist“, hatte Ferrari-Teamchef Mattia Binotto schon vor Schumachers Debütwochenende gesagt. „Das ist eine wichtige Saison für ihn und das weiß er auch.“

Nach dem Gewinn der Formel-3-EM in der vergangenen Saison hat Schumacher den Sprung in die Formel 2 unternommen, wo die Wagen deutlich leistungsstärker sind. Nach der Aufnahme in das Ferrari-Nachwuchsprogramm darf der Weltmeister-Sohn am Dienstag erstmals in dem roten Rennwagen zu Formel-1-Testzwecken sitzen. Tags darauf unternimmt Schumacher ebenfalls eine Probefahrt bei Alfa Romeo. dpa

© Mannheimer Morgen, Montag, 01.04.2019