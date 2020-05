Noch viele Unbekannte im Rennkalender

Berlin.Der Formel-1-Auftakt könnte zum Stress- und Hitzetest werden – aber ohne Deutschland. In einem ersten Notkalender taucht der Hockenheimring als Austragungsort zunächst nicht auf, berichtete das Magazin „auto, motor und sport“ am Donnerstag auf seiner Homepage. Die Verantwortlichen des Kurses in Nordbaden hatten ihre Bereitschaft erklärt, in dieser Saison einzuspringen, nachdem durch die Coronavirus-Pandemie die ersten zehn Rennen hatten verschoben oder abgesagt werden müssen. Sie hatten aber auch stets darauf verwiesen, dass zunächst die Betreiber im Fokus ständen, auf deren Kursen in diesem Jahr Rennen geplant seien. Über Österreich, Ungarn, Großbritannien, Spanien, Belgien und Italien würde es dem Bericht zufolge auf den Übersee-Trip gehen.

Aufgeben müssen die deutschen Fans und auch Vierfach-Weltmeister Sebastian Vettel die Hoffnungen auf einen Heim-Grand-Prix aber auch noch nicht. In den ungewissen Zeiten durch die Ausbreitung von Sars-CoV-2 stehen die Formel-1-Verantwortlichen bei ihrer Saisonplanung weiter vor vielen Unwägbarkeiten. Klar ist derzeit eigentlich nur, dass alle Rennen in Europa ohne Zuschauer stattfinden dürften. Zandvoort verzichtet daher ganz auf ein Comeback in diesem Jahr. Die Niederländer wollen die Rückkehr mit Fans zur großen Oranje-Sause 2021 machen, wie sie am Donnerstag erklärten. Der Auftakt in die diesjährige Saison soll am 5. Juli in Österreich erfolgen, eine Woche später erneut in Spielberg gefahren werden. Die Entscheidung darüber soll unmittelbar nach Pfingsten fallen, kündigte Österreichs Gesundheitsminister Rudolf Anschober an.

„Dinos“ Mercedes und Ferrari?

Derweil hoffen die kleineren Rennställe nach dem Beschluss einer verschärften Budgetobergrenze auf mehr Chancengleichheit im Wettstreit mit den Top-Teams. „Man muss klein, schlank und effizient sein – und ich denke, das ist unsere Stärke“, sagte Technik-Direktor Andrew Green von Racing Point, das ab kommender Saison als Werksteam Aston Martin starten wird.

Teams mit sehr hohem finanziellen und personellen Aufwand wie Dauer-Weltmeister Mercedes oder Sebastian Vettels Ferrari-Rennstall sieht Green als „Dinosaurier“. Diese dürften künftig aber keine „großen Teams“ mehr sein. Mittelfeld-Rennstall McLaren muss sich den künftigen Eckdaten ebenfalls anpassen. Der deutsche Teamchef Andreas Seidl sprach von einer „enormen und schmerzvollen Aufgabe“, da man sich auch von weiteren Mitarbeitern werde trennen müssen.

Dagegen hat Mercedes ein klares Bekenntnis zum Motorsport und zur Zukunft von Teamchef Toto Wolff gesendet. „Wir haben nicht vor, uns aus der Formel 1 zurückzuziehen“, sagte Daimler-Sprecher Jörg Howe und trat Gerüchten entgegen, dass Wolff aus dem operativen Geschäft aussteigen würde. „Toto ist und bleibt unser Teamchef – über die Saison hinaus“, bekräftigte Howe.

Der Weltrat des Internationalen Automobilverbandes FIA hatte am Mittwochabend das Kostenlimit ab kommendem Jahr abgesegnet. Für 2021 liegt die Grenze pro Rennstall bei 133 Millionen Euro, basierend auf 21 Grand Prix. 2022 sinkt das Limit auf 128 Millionen Euro. Für die Jahre 2023 bis 2025 dürfen die Teams jeweils 123 Millionen Euro) ausgeben. Unter anderem die Fahrergehälter fallen jedoch nicht unter das Limit. dpa

