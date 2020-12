Perez fährt für Red Bull

Paris.Für das Rekordprojekt achter WM-Titel muss nun nur noch Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton seinen Vertrag bei Mercedes verlängern. Spätestens nach dem Bekenntnis von Hamiltons Vertrautem Toto Wolff als Teamchef für weitere drei Jahre sind die perfekten Rahmenbedingungen für die kostbare Unterschrift geschaffen. Nach dem Arbeitsplatzwechsel von Sergio Perez zu Red Bull ist im Formel-1-Fahrerfeld nur noch die Planstelle des siebenmaligen WM-Champions ganz offiziell nicht vergeben.

„Es wird keine schwierige Diskussion werden. Wir wollen einander, weil wir einander brauchen“, sagte Wolff am Freitag. Hamiltons Kontrakt beim Silberpfeil-Team läuft am Jahresende aus, eine weitere Zusammenarbeit gilt aber als sicher. „Ich habe vor, nächstes Jahr hier zu sein. Ich will nächstes Jahr hier sein“, gab Hamilton bekannt.

Um seine Zukunft musste Perez hingegen nach der Ausmusterung beim künftigen Aston-Martin-Team zugunsten von Sebastian Vettel bangen. In der neuen Saison ist der Mexikaner nun Teamkollege des Niederländers Max Verstappen bei Red Bull. Perez erhält damit den Vorzug vor dem Rheinländer Nico Hülkenberg. Der Thailänder Alex Albon, bislang der zweite Stammpilot, wird nach einer unbefriedigenden Saison zum Ersatzfahrer. dpa

© Mannheimer Morgen, Samstag, 19.12.2020