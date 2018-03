Plastiktüte bremst Sirotkin aus

Anzeige

Melbourne.Darauf habe er immer gewartet, sagte Sergej Sirotkin vor dem Start des Großen Preises von Australien. Endlich Stammpilot in der Formel 1. Doch die Freude des 22 Jahre alten Russen währte am Sonntag in Melbourne nicht lange. In der vierten Runde war Schluss. Rund 20 Kilometer schaffte er, dann musste er seinen Williams wegen technischer Probleme abstellen.

Der Grund war ernst. Die hinteren Bremsen an seinem Wagen funktionierten nicht mehr. Die Ursache war allerdings eher skurril. Laut Technikdirektor Paddy Lowe ergab eine Analyse, dass eine Plastiktüte, die Sirotkin mit seinem Wagen aufgefangen haben muss, die Kühlung komplett blockiert hatte. dpa