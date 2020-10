Red Bull springt notfalls über seinen Schatten

Berlin.Helmut Marko hat die Spekulationen um ein mögliches Formel-1-Engagement von Nico Hülkenberg bei Red Bull befeuert. Sollte der aktuelle zweite Pilot, der britisch-thailändische Fahrer Alexander Albon, die Erwartungen nicht erfüllen, müssten sie sich außerhalb des eigenen Kaders umschauen, sagte der Motorsportchef des einstigen Teams von Sebastian Vettel in einem Interview dem Sender Sky. „Sollte Albon nicht die Erwartungen erfüllen, springen wir über unsere Schatten“, machte Marko klar. Dann wären Hülkenberg und der Mexikaner Sergio Perez zwei Kandidaten, betonte der Ex-Rennfahrer.

Der 33 Jahre alte Hülkenberg und der 30 Jahre alte Perez passen eigentlich nicht ins Profil des Teams, das bisher meist junge Fahrer aus dem eigenen Nachwuchsprogramm über das Schwesterteam Alpha Tauri (früher Toro Rosso) in die Motorsport-Königsklasse lotste. Derzeit gebe es in Yuki Tsunoda (20) aus Japan nur einen Kandidaten, dieser sei aber schon für Alpha Tauri verplant, sollte er die nötigen Punkte für die Superlizenz holen. Was dem aktuellen Piloten neben Red-Bulls designierter Titelhoffnung Max Verstappen fehlt, sei die Konstanz, betonte Marko. Der 77 Jahre alte Grazer erklärte: „In den schnellen Kurven ist Albon auf dem Niveau von Max. Er hat ein, zwei Kurven, wo er unverhältnismäßig viel verliert.“ Wenn man aber nicht wisse, wann und wie das passiere, sei das ein Unsicherheitsfaktor, „den wir uns nicht leisten können, wenn wir um die WM mitfahren wollen“.

Hülkenberg kann reichlich Erfahrung in der Formel 1 vorweisen und zeigte zuletzt bei seinem erneuten Spontan-Einsatz für Racing Point auf dem Nürburgring seine Klasse, als er vom letzten Startrang praktisch ohne jegliche Vorbereitung im Auto bis auf Rang acht vorfuhr.

Stamm-Cockpit bleibt Ziel

„Es ist am Auto gemessen die beste Option, die am attraktivsten ist. Es ist das konkurrenzfähigste Auto“, kommentierte Hülkenberg jüngst in der „Bild am Sonntag“ Richtung Red Bull. Verstappen als Teamkollegen zu haben, wäre schon eine riesige Aufgabe. „Ich würde das gerne herausfinden, mich gerne an ihm messen. Mal schauen, ob es dazu kommen wird“, sagte der 179-malige Grand-Prix-Starter, der nach dem Ende seines Renault-Vertrags in diesem Jahr kein Cockpit ergattern konnte. „Feuerwehrmann auf Dauer wäre doch wieder die klassische Ersatzfahrer-Rolle. Das ist nicht das, wonach ich strebe“, sagte der gebürtige Emmericher. Es habe Teams gegeben, die ihn schon nach seinem ersten Einsatz als Ersatzfahrer dauerhaft hätten engagieren wollen. „Aber ein Stamm-Cockpit hat für mich Priorität“, sagte er. Das Problem: „Unter der Haube bin ich noch nicht. Aber nach wie vor dran. Andere Fahrer sind wirtschaftlich vielleicht attraktiver für die Teams.“

Mit seiner Leistung in der Eifel habe er bei allen Beteiligten seinen Namen noch mal aufgefrischt“, sagte er dem Onlineportal „motorsport-Magazin.com“ und ergänzte: „Ich bin heiß auf die Formel 1 und würde dort liebend gerne weiter fahren, aber nicht um jeden Preis.“ dpa

