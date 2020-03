Reform wird verschoben

Paris.Auf Drängen der Teams verschiebt die Formel 1 die für 2021 geplante Regel-Revolution um ein Jahr. Wegen der Folgen der Corona-Pandemie sei dies ein einstimmiger Beschluss aller Entscheider in der Rennserie, teilte der Weltverband FIA am Donnerstagabend mit. Für das kommende Jahr sollten sich die Autos in der Rennserie eigentlich massiv verändern, um für mehr Chancengleichheit und spannendere Rennen zu sorgen. „Wegen der aktuell brisanten finanziellen Lage wurde beschlossen, dass die Teams ihre Chassis von 2020 auch für 2021 einsetzen werden“, hieß es nun.

Unter dem verschobenen Regelwerk sollen die Boliden schwerer und etwas langsamer werden, auch die Aerodynamik wird verändert. Auf diese Weise wollen die Regelhüter der Formel 1 für mehr Überholvorgänge sorgen. Die Entwicklung der neuen Autos hätte bei allen Teams aber schon in diesem Jahr mit Nachdruck vorangetrieben werden müssen. Wegen der enormen Konsequenzen der Corona-Krise sehen sich viele Rennställe vor allem wirtschaftlich dazu kaum in der Lage, wenn sie gleichzeitig den laufenden PS-Betrieb sichern sollen. Die Budgetgrenze von 175 Millionen US-Dollar (157 Millionen Euro) pro Saison soll aber wie geplant im kommenden Jahr greifen.

Wegen der Corona-Pandemie werden jetzt auch die geplanten Mai-Rennen in den Niederlanden und Spanien verschoben. Der Wettbewerb in Monaco (24. Mai) wurde komplett abgesagt. Die Rennserie und die FIA hoffen nun, dass die Saison „nach dem Mai“ mit dann 17 Rennen beginnen könne. dpa

