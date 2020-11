Rekordkalender ohne Deutschland

Berlin.Nach dem Corona-Notjahr will die Formel 1 die nächste Saison mit einem Rekordkalender angehen. In dem provisorischen Plan, den die Motorsport-Königsklasse für das Jahr 2021 veröffentlichte, sind 23 Rennen vorgesehen – so viele wie noch nie. In Deutschland wird dabei nach dem überraschenden Gastspiel auf dem Nürburgring in dieser Weltmeisterschaft nicht Station gemacht. Den Plänen seien „ausgiebige Dialoge mit allen Veranstaltern und deren lokalen und nationalen Behörden“ vorausgegangen, hieß es angesichts der weiter grassierenden Pandemie. „Wir planen die Events 2021 mit Fans, so dass es Erlebnisse nahe an der Normalität sein sollen“, meinte Formel-1-Geschäftsführer Chase Carey. Der Auftakt soll in Melbourne stattfinden. Termin ist der 21. März 2021. dpa

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 11.11.2020