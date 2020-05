Renault bleibt, Krise bei Williams

Paris/Grove.Renault will trotz eines harten Sparkurses sein Engagement in der Formel 1 fortsetzen. Das gab Interimschefin Clotilde Delbos am Freitag bekannt. Ausschlaggebend waren die neuen finanziellen Rahmenbedingungen in der Königsklasse, die künftig die Ausgaben der Rennställe begrenzen. Die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise zwingen Renault in den kommenden drei Jahren dazu, seine Fixkosten um zwei Milliarden Euro zu senken.

Dagegen steht der britische Traditionsrennstall Williams zum Verkauf. Gründe sind die heftigen Verluste im Geschäftsjahr 2019 und die Corona-Pandemie. Sportlich erlebte das drittälteste Team der Formel 1 in den vergangenen Jahren einen dramatischen Abschwung und fuhr zuletzt nur noch hinterher. dpa/red

