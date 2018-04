Ricciardo findet sein Grinsen wieder

Anzeige

Shanghai.Auf sein Ritual mochte Daniel Ricciardo auch nach seinem unerwarteten Triumph beim Großen Preis von China natürlich nicht verzichten. Bei der Siegerehrung in Shanghai zeigte der Formel-1-Pilot am Sonntag sein bekanntes „shoey“ und trank den Champagner unter dem Jubel seines Red-Bull-Teams und der Zuschauer aus seinem Rennschuh. Es war der bewegende Schlusspunkt einer schwierigen Woche für den Australier.

„Es war sehr emotional“, beschrieb der 28-Jährige seine Gefühle auf dem Siegerpodium. Er wusste bei der Ehrung nicht, ob er nach seinem sechsten Karriere-Erfolg und dem ersten seit Baku vor einem Jahr vor Freude weinen oder lachen sollte. „Ich habe an das ganze Rennen gedacht und an die letzte Woche, wie enttäuscht man sich in diesem Sport fühlen kann, aber auch wie hoch.“

Eine Woche zuvor hatte in Bahrain ein Batteriedefekt seinen Red Bull schon nach zwei Runden lahmgelegt. In Shanghai gab es den nächsten Schock, als im Abschlusstraining der Turbolader brannte. In einem Kraftakt tauschten seine Mechaniker in wenigen Stunden den Motor aus. Gerade noch kurz vor Ende des ersten von drei Qualifikationsabschnitten fuhr Ricciardo wieder auf die Strecke. „Die Mechaniker und Ingenieure haben sich diesen Sieg wirklich verdient“, sagte er. „Sie sollten sehr stolz sein auf sich. Sie haben den Sieg erst ermöglicht.“