Rote Göttin und Silberpfeil präsentiert

Beim Silberpfeil ist er in schwarz gehalten. Teamchef Toto Wolff ist vom Anblick des vorgeschriebenen Sicherheitssystems alles andere als begeistert. „Wenn man mir eine Kettensäge geben würde, würde ich ihn entfernen“, sagte der Österreicher. Dennoch herrschte sowohl in England, unweit der Mercedes-Formel-1-Schmiede in Brackley Stolz und Vorfreude.

Es sei immer ein besonderer Tag in der Automobilwelt, wenn ein neuer Ferrari vorgestellt werde, meinte Scuderia-Teamchef Maurizio Arrivabene. Seit 1950 ist Ferrari ununterbrochen in der Formel 1, so lange wie kein anderes Team. Seit dem Titel von Kimi Räikkönen 2007 warten die stolzen Italiener aber auf einen WM-Triumph. Vettel will es in seinem vierten Ferrari-Jahr schaffen. Neben einer verbesserten Zuverlässigkeit wird er aber auch noch mehr Motorpower brauchen. Denn seit der Rückkehr der Turbotriebwerke bestimmt Mercedes das Tempo, gewann seit 2014 63 von 79 Rennen. Ferrari investierte viel, um dagegenzuhalten: „Jedes Details zählt und kann den Unterschied ausmachen“, betonte Vettel. Der Heppenheimer bereitete sich seiner Schweizer Wahlheimat auf die kommenden 21 Grand Prix vor. „Wir wollen auf der Strecke sehen, was das Auto kann“, sagte er.

Freitag, 23.02.2018