Schnelle Frau am Lenkrad

Hinwil.Die Kolumbianerin Tatiana Calderón ist bei Alfa Romeo Sauber zur Formel-1-Testfahrerin aufgestiegen. Das Schweizer Team hatte sie im vergangenen Jahr als Entwicklungspilotin verpflichtet. Wie der Sauber-Rennstall mitteilte, wird die 24-Jährige in dieser Saison Trainingseinheiten im Rennsimulator absolvieren und Nachhilfe von den Renningenieuren bekommen. Sowohl während einiger Grand-Prix-Wochenenden als auch im Hauptquartier des Teams in Hinwil. Calderón wird zudem weiter in der GP3-Serie starten.

Die Kolumbianerin begann ihre Rennkarriere im Kartsport in ihrer Heimat, wo sie einige nationale Meisterschaften gewann – darunter auch in den USA. Später stieg sie in die Star Mazda Series auf, als Teil des „Road to Indy“-Förderprogramms in Amerika. Kurz danach zog es sie nach Europa, wo sie an verschiedenen Meisterschaften, wie der Euroformula Open, der britischen Formel-3-Meisterschaft, der FIA Formel-3-Meisterschaft und der GP3-Serie teilnahm.

Für Pascal Wehrlein ist dieses Jahr kein Platz mehr bei Sauber. Der Worndorfer startet wieder im Deutschen Tourenwagen-Masters. Der Schwede Marcus Ericsson und der Monegasse Charles Leclerc sind die beiden Stammpiloten bei Sauber. Die Formel-1-Saison 2018 beginnt mit dem Grand Prix von Australien am 25. März in Melbourne. red/dpa