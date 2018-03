Schraube locker, Rennen vorbei

Anzeige

Melbourne.Der amerikanische Traum platzte vorerst mit zwei Rennwagen am Streckenrand und 10 000 Euro Strafe. So nah war das US-Team Haas an einer großen Überraschung. So enttäuscht waren die Fahrer und Verantwortlichen nach dem Großen Preis von Australien. „Herzzerreißend“, kommentierte das Team den Ausfall von Kevin Magnussen nach 22 Runden. Der Däne lag zu dem Zeitpunkt auf Platz vier. „Desaster“, hieß es kurz und knapp nach dem Aus von Romain Grosjean wenig später. Er schaffte nur 24 Runden.

Beide Male zerstörten eigene Fehler die Hoffnungen auf das mit Abstand beste Ergebnis des Rennstalls, der erst seine dritte Saison in der Formel 1 bestreitet. Beide Male patzte am Sonntag die Crew bei den Reifenwechseln. Zur Strafe neben dem sportlichen K.o. im Albert Park von Melbourne kamen auch noch jeweils 5000 Euro hinzu. „Wir kommen stärker zurück“, kündigte Grosjean aber bereits an.

Das, was Haas in Australien zeigte, war bis zu den peinlichen Patzern, beeindruckend. Aber auch nicht überraschend. Seit das Team in die Formel 1 eingestiegen ist, wird es von Ferrari unterstützt. Bekommt unter anderem den Motor und das Getriebe aus Italien.