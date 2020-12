Sebastian Vettel gibt sich selbstkritisch

Abu Dhabi.Der viermalige Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel hat vor seinem letzten Rennen mit Ferrari ein ernüchterndes Fazit seiner sechs Jahre bei der Scuderia gezogen. „Es hat am Ende aus verschiedenen Gründen nicht funktioniert. Die gesteckten Ziele haben wir verfehlt“, sagte der 33-Jährige im Sport1-Interview am Mittwoch. Wichtig sei aber, „dass alle Parteien individuell positiv nach vorne schauen“, sagte der Heppenheimer: „Klar hätte man sich im Nachhinein manche Dinge anders gewünscht. Aber bereuen tue ich nichts.“

Am Sonntag (14.10 Uhr/RTL und Sky) fährt Vettel beim Saisonfinale in Abu Dhabi letztmals für den Traditionsrennstall aus Maranello. Es gehe darum, „die verbleibenden gemeinsamen Aufgaben mit Anstand zusammen zu Ende zu bringen“, sagte der Routinier, der für die Italiener 14 Rennsiege einfuhr, aber sein großes Ziel verpasste. Er wollte Michael Schumacher nacheifern und in Rot Weltmeister werden. Doch nach seinem letzten Titel mit Red Bull 2013 klappte das nicht.

Abu Dhabi als Höhepunkt

Drei Jahre zuvor, hatte sich Vettel in einer der packendsten Entscheidungen der Formel-1-Geschichte seinen ersten WM-Titel gesichert – in Abu Dhabi. In seinem Red Bull gewann er den Grand Prix und schob sich so noch von Rang drei auf eins der Gesamtwertung nach vorn. Vettel profitierte davon, dass seine Titelrivalen Fernando Alonso und Mark Webber durch zu frühe Boxenstopps zurückfielen und nicht mehr nach vorn kamen. Auch Rosberg zitterte sich 2016 als Zweiter hinter Teamkollege Hamilton zum Champion – und trat kurz danach zurück.

Daran denkt Vettel nicht. Ab 2021 fährt der Hesse beim neuen Werksteam von Aston Martin und geht die neue Aufgabe mit viel Ehrgeiz an. Vettel „habe das Fahren nicht verlernt“, sagte er. Mit dem aktuellen Ferrari sei er aber nicht zurechtgekommen. „Das Auto hat aber kein spezielles Problem, es ist die Summe von Kleinigkeiten“, formulierte es Vettel und fügte selbstkritisch an: „Ich bin selbst mein größter Kritiker. Ich weiß: Auf und neben der Strecke hätte ich Dinge anders machen können. Da geht es auch um Prioritäten, die man vielleicht falsch setzt.“

Bereit für Aston Martin

Nun ist der WM-13. neugierig auf seinen neuen Rennstall. „Ich baue da auf meine Erfahrung und auch auf das, was ich hinter dem Lenkrad leisten kann“, sagte Vettel: „Die Zeit bei Ferrari hat mich ja auch geprägt, ich habe viel gelernt, mich weiterentwickelt und bin jetzt auf einem anderen Level als davor – auf und neben der Strecke.“

Doch gegen Lewis Hamilton und Valtteri Bottas im Mercedes hatte Vettel seit seinem Wechsel zu Ferrari nicht den Hauch einer Chance. Hamilton ist es auch, der am häufigsten auf dem Kurs von Abu Dhabi gewonnen hat. Fünfmal gewann der britische Titelverteidiger in den Vereinigten Arabischen Emiraten, ebenso oft stand der 35-Jährige auf der Pole Position. Vettel gewann im Premierenjahr und anschließend noch zweimal. Auch Rosberg holte im Mercedes 2015 einen Sieg.

Im vergangenen Jahr war Hamilton längst Weltmeister, als der Dauersieger auch diesen Großen Preis gewann und sich vor Max Verstappen (Red Bull) und Charles Leclerc (Ferrari) durchsetzte. Nico Hülkenberg belegte in seinem letzten Rennen als Renault-Stammfahrer Platz zwölf und wurde danach verabschiedet. dpa

