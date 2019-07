Sind Formel-1-Rennen noch zeitgemäß?

Für die einen sind Formel-1-Rennen eine Faszination: Der PS-Zirkus und seine Fahrer begeistern Massen, oft opfern Fans ihren Urlaub für ein langes Wochenende mit der Königsklasse des Motorsports. Ganz anders die Gegner des millionenschweren Kreisverkehrs: Sie sehen darin nur Geldverschwendung und Umweltverschmutzung. Vehement fordern sie ein Ende der Formel 1.

Pro: Von unserem Redaktionsmitglied Jan Kotulla

Die Diskussion um die Zukunft der Formel 1 ist so alt wie die Rennserie selbst. Waren es bis zur Jahrtausendwende vor allem Sicherheitsaspekte, vor allem nach dem Feuerunfall von Niki Lauda 1976 oder dem schwarzen Wochenende von Imola 1994 mit dem Tod von Roland Ratzenberger und Ayrton Senna, rückte später die Benzinverschwendung in den Mittelpunkt.

Es stimmt, Formel-1-Boliden verbrennen Sprit, maximal 110 Kilogramm pro Grand Prix. Bei 20 Fahrern sind das also 2,2 Tonnen oder umgerechnet rund 3000 Liter.

Doch während man in der Königsklasse des Motorsports die Energiemenge exakt berechnen kann, sieht das bei andern Sport- oder sonstigen Großveranstaltungen ganz anders aus. Wenn man also die Formel 1 verbieten will, müsste man konsequent sein und mit Open-Air-Konzerten weitermachen – von einer energiefressenden Fußball-WM mitten im Sommer in der Wüste von Katar ganz zu schweigen.

Natürlich könnte man argumentieren, dass irgendwo ein Anfang gemacht werden muss. Doch mit der Formel 1 zu beginnen ist pure Willkür. Zumal sich die Serie und der Motorsport permanent weiterentwickelt. Und sie steht unter dem permanenten Druck, dies auch weiter zu tun. Die Energierückgewinnung mit KERS beispielsweise oder die effiziente Nutzung der Ressourcen, sind zwei Beispiele. Zudem hat beispielsweise Honda bereits vor Jahren freiwillig ökologische Ausgleichsmaßnahmen finanziert. Solche Ansätze müssen ausgebaut und für alle Teams verbindlich werden.

Denn wie in anderen Sportarten auch, fasziniert die Zuschauer Geschwindigkeit. Besser Profis stellen da ihr Können unter Beweis, als Möchte-Gern-Rennfahrer im Alltag, die damit das Leben Unbeteiligter gefährden. Zudem sollte sich jeder Autofahrer an die eigene Nase fassen und sich fragen, ob jede Fahrt nötig ist und weshalb die Zulassungszahlen von Spritschluckern wie SUVs immer neue Rekordwerte erreichen.

Kontra: Von unserem Redaktionsmitglied Stephan Alfter

Es gibt wirklich wenige Dinge, die im Jahr 2019 sinnloser sind als ein Formel-1-Rennen – ein Gamsbart am Hut vielleicht. Oder Korbflechten unter Wasser. Jedes der zehn Racingteams legt pro Jahr schätzungsweise 160 000 Kilometer zwischen Fabrik, Test- und Rennstrecken zurück, um – einem Zirkus gleich – für ein verlängertes Wochenende zur Attraktion auf irgendeinem Erdteil zu werden. Dabei bleiben Fahrer in ihren Motorhomes meist so unnahbar wie die Hochglanzmaschinen, in denen sie sitzen.

Von Teilhabe kann schon wegen der Ticketpreise keine Rede sein. Man beachte: Es geht nach wie vor nur darum, wer am schnellsten im Kreis fahren kann. Vor diesem Hintergrund erscheinen die Mengen an Ressourcen, die dabei verschwendet werden, geradezu aus der Zeit gefallen. Wirkliche Spannung ist ohnehin schon lange nicht mehr im Wettbewerb, die Kräfteverhältnisse sind zementiert. Dass die Letzten mal die Ersten sein können, ist so realistisch wie eine absolute Mehrheit für die SPD bei einer Landtagswahl im Osten. Zu groß sind die Unterschiede in den Budgets. In der Fußball-Bundesliga kann ein Abstiegskandidat die Bayern schlagen. In der Formel 1 regiert die Langeweile.

Viel zu komplex ist das Regelwerk, viel zu undurchsichtig die Hintergründe, wer aus welchem Grund in ein Cockpit eines Boliden einsteigen darf? Viel zu viele Fahrer konnten sich in den vergangenen Jahren in das System einkaufen und verschwanden geräuschlos wieder. Am langjährigen Macher Bernie Ecclestone, der mitunter engelsgleich durch die Startaufstellung schwebte, hatte man sich satt gesehen. Zumindest an den klassischen Rennstrecken gehen die Zuschauerzahlen seit Jahren zurück. Hockenheim steht diesbezüglich vor dem Aus.

Ein guter Zeitpunkt, den Sonntag neu zu überdenken. Für die Familie vielleicht. Das Faszinosum lauter, stinkender Rennwagen ist vorüber – zum Glück. Vielleicht dann doch lieber Korbflechten unter Wasser.

