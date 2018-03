Stärken nutzen, Schwächen abstellen

Anzeige

Barcelona.92 Tage nach der letzten Zielflagge 2017 nimmt die Formel 1 wieder Fahrt auf. Wenn am heutigen Montag der Circuit de Catalunya bei Barcelona um 9 Uhr freigegeben wird, beginnt das erste Kräftemessen zwischen Weltmeister Mercedes und den von Ferrari angeführten Herausforderern. „Das ideale Szenario ist, dass wir vornewegdüsen und mit alldem nichts zu tun haben, da wäre ich nicht eingeschnappt, wenn es so wäre“, sagte Scuderia-Starpilot Sebastian Vettel mit einem leichten Schmunzeln.

Zum vierten Mal wird der mittlerweile 30-Jährige mit Ferrari in eine Saison starten. So nah dran an Mercedes wie im vergangenen Jahr war die Scuderia seit der sportlichen Machtübernahme der Silberpfeile ab 2014 noch nie. Mit einem noch radikaleren Wagen für 2018 will das italienische Traditionsteam nun die Lücke schließen. „Was einen unheimlich großen Unterschied dieses Jahr ausmacht, ist die Aufmerksamkeit fürs Detail“, betonte Vettel. „Ich glaube, da haben wir einen großen Schritt nach vorn gemacht.“

Die ersten vier Tage von insgesamt acht Testtagen werden dies eventuell bestätigen – oder auch nicht. Ferrari, für das Kimi Räikkönen am Montag beginnt, nahm ebenso wie Mercedes, das am Vormittag Valtteri Bottas und am Nachmittag Champion Lewis Hamilton auf die Strecke schicken will, die Stärken des 2017er-Modells mit. Die Schwächen hoffen beide Teams ausgemerzt zu haben. Nicht anders verhält es sich bei Red Bull. Diese drei Teams zählen wieder zu den Hauptsieganwärtern, mit Mercedes und Titelverteidiger Hamilton als Topfavorit. Selbst wenn Teamchef Toto Wolff insistiert: „Alles fängt bei null an.“ Und es dürfte wie immer sein, wenn es losgeht: Die Teams probieren viel, verraten möglichst wenig. Geheimniskrämerei gehört dazu.