Technik bremst Ricciardo aus

Ein Sieg in Kanada wäre sogar ohne die Strafe für den zweimaligen Saisonsieger Ricciardo und Red Bull schwer. Denn Montréal ist vor allem die Bühne für Hamilton. Auf keiner Strecke durfte der viermalige Weltmeister so häufig jubeln wie hier. Sechsmal gewann der Brite – dreimal allein in den letzten drei Jahren. Ein weiterer Erfolg in diesem Jahr, und er würde mit Rekordsieger Michael Schumacher gleichziehen.

Doch auch wenn Hamilton als WM-Führender zum siebten Saisonrennen am Sonntag (20 Uhr/live bei RTL) an den Ort seines ersten Grand-Prix-Sieges überhaupt reist, mit einer erneuten Solonummer rechnen er und sein Vorgesetzter nicht. „Montreal ist beinahe immer ein Garant für ein actiongeladenes Rennen“, sagte Teamchef Toto Wolff. Vor allem die Mauern, die wie in Monaco an einigen Stellen eng an der Strecke stehen, sorgen immer wieder für heikle Szenen und Spannungsmomente. dpa

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 07.06.2018