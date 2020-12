Umbauten nach Unfall

Sakhir.Als Lehre aus dem Feuer-Unfall von Romain Grosjean erhöht die Formel 1 die Sicherheitsvorkehrungen auf dem Bahrain International Circuit für den Grand Prix am Wochenende. Wie der Internationale Automobilverband am Donnerstag mitteilte, sollen an der Einschlagstelle von Grosjeans Haas-Rennwagen nun zwei Reifenstapel die Wucht eines Aufpralls weiter reduzieren. Das Auto des Franzosen war am vergangenen Sonntag in zwei Teile zerbrochen und in Flammen aufgegangen.

An einer weiteren Stelle bei Kurve neun werden die Reifenstapel verlängert und auf vier Reihen ausgebaut. Zudem werden Randsteine vor Kurve neun entfernt: Es bestünde sonst die Gefahr, dass Autos regelrecht abheben könnten. Gefahren wird beim zweiten Grand Prix in der Wüste von Sakhir binnen acht Tagen auf dem Außenkurs. Die Strecke ist mit 3,543 Kilometern deutlich kürzer als der Standardkurs (5,412 km).

Zudem kündigte die FIA eine umfassende Untersuchung des Unfalls von Grosjean an. Daher sollen auch alle Sicherheitsvorkehrungen für den Fahrer und an den Rennwagen überprüft werden. Die Untersuchung werde sechs bis acht Wochen dauern, hieß es. dpa

