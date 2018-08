Verwirrspiel um Force India

Spa-Francorchamps.Trotz der noch immer unklaren Situation um das Force-India-Team rechnet Formel-1-Pilot Sergio Pérez fest mit einem Start beim Grand Prix von Belgien. „Für mich ist alles wie immer. Dieses Team ist es gewohnt, in einer schwierigen Lage zu sein“, sagte der Mexikaner. Zuvor hatten Fachmedien berichtet, dass die Rettung des in die Insolvenz gerutschten Rennstalls ins Stocken geraten sei. Sogar die Teilnahme des Teams am 13. Saisonlauf am Sonntag könnte gefährdet sein.

Probleme gibt es wohl vor allem bei der Übernahme der Renn-Lizenz durch die neuen Eigentümer um den kanadischen Milliardär Lawrence Stroll. Zudem zweifelt ein unterlegener Konkurrent im Bieterverfahren die Rechtmäßigkeit des Besitzerwechsels an. Gestern war offen, unter welchem Namen das Team in Spa startet. An der Team-Unterkunft waren vorsorglich bereits die Force-India-Schilder entfernt worden. dpa

