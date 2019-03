Vettel fürchtet Hauskrach

Frankfurt.Wegen des Europa-League-Spiels von Eintracht Frankfurt gegen Inter Mailand fürchtet Formel-1-Star Sebastian Vettel einen Zwist mit seinem neuen Vorgesetzten. Ferrari-Teamchef Mattia Binotto ist Inter-Fan, der Hesse Vettel selbst hält zur Eintracht. „Wir haben schon gewitzelt, dass es das erste Mal ist, dass es kracht zwischen uns“, sagte der 31 Jahre alte Rennfahrer aus Heppenheim vor der Achtelfinal-Partie am 7. März.

Vettel ist sich sicher, dass der Fußball-Bundesligist gegen den Tabellenvierten der Serie A „auf jeden Fall eine gute Chance hat“. Sollte sich die Eintracht gegen die Italiener durchsetzen, will der viermalige Weltmeister beim Jubeln auch keine Rücksicht auf den Teamfrieden bei Ferrari nehmen. „Dann ist es mir ziemlich egal, ob er gute Laune oder schlechte Laune hat danach“, sagte Vettel.

Der neue Teamchef Binotto (49) hatte zu Jahresbeginn das Amt vom glücklosen Maurizio Arrivabene übernommen. Die Saison in der Formel 1 beginnt am 17. März mit dem Großen Preis von Australien in Melbourne. dpa

