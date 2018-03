Vettel hält Karten bedeckt

Anzeige

Melbourne.Mit seinem neuen Kurzhaarschnitt wirkte Sebastian Vettel kämpferisch, vor dem Saisonauftakt der Formel 1 hielt sich der Herausforderer mit Ansagen an die Konkurrenz aber zurück. „Wir haben alle Gründe, zuversichtlich zu sein, zu diesem Zeitpunkt weißt du aber nicht, wo die anderen stehen“, sagte der Ferrari-Star gestern bei der Pressekonferenz zum Großen Preis von Australien. „Deswegen macht es keinen Sinn zu sagen: Wir zerblasen die anderen.“

Die meisten der anderen saßen mit ihm auf dem Podium. In der Mitte hatte Titelverteidiger Lewis Hamilton von Mercedes als Letzter Platz genommen, daneben der australische Lokalmatador Daniel Ricciardo von Red Bull. Es wurde mal gescherzt, mal gab es Komplimente für den jeweiligen Sitznachbarn. Hamilton verriet, dass Pfannkuchen seine größte Schwäche sind. Inhaltlich Gehaltvolles gab es eher weniger.

„Sind die neuen Gladiatoren“

Von dem, was die Fans erwarten dürfen in dieser Saison, war im Fahrerlager einen Tag vor dem ersten Freien Training in diesem Jahr wenig zu spüren, selbst wenn Hamilton nach dem Anhören der neuen Formel-1-Hymne meinte: „Hat mich an Gladiators erinnert. Wir sind also die neuen Gladiatoren.“